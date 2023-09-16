До українського порту тимчасовим коридором йдуть перші цивільні судна: подробиці

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до портів України.

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у Чорному морі – вони йдуть до українського порту.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За словами міністра, після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих суден з портів Одеси, Чорноморська та "Південного" два балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом.

Судна йдуть до порту Чорноморськ, вони доставлять майже 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки та Азії. За словами Кубракова, балкери йдуть під прапором Палау, їхні екіпажі складаються з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Олександр Кубраков додав, що раніше тимчасовий коридор використовувався для евакуації суден, які перебували в українських портах з момент повномасштабного вторгнення РФ. Від 15 серпня тимчасовим коридором скористалось 5 суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma.

Нагадаємо, з України вийшло вже п'яте судно з агропродукцією та металом після того, як Росія розірвала "зернову угоду".

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