До українців прийдуть із запитаннями про гроші: кого та як будуть перевіряти

До частини українців від березня до червня 2026 року можуть завітати фахівці та поставити питання щодо фінансового забезпечення. Державна служба статистики України попередила про старт першого обстеження доходів та умов життя за європейською методикою EU-SILC.

До кого саме приходитимуть фахівці

Опитування не є тотальним. З-поміж усіх українських родин фахівці Держстату відібрали понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах, включно з містом Києвом. Важливо зазначити, що на територіях, де тривають активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях обстеження не проводиться.

Заміна учасників не передбачена: відібрані родини не можуть замінити іншими, адже саме їхні відповіді вплинуть на кінцеві результати дослідження та репрезентативність вибірки.

До громадян, чия адреса потрапила до вибірки, прийде фахівець з інтерв’ювання. Згідно з правилами, працівник статистики зобов’язаний надати службове посвідчення та документ, що підтверджує його особу.

Яким буде формат опитування

Участь у дослідженні є винятково добровільною. Проте у Держстаті наголошують на важливості відповідей: зібрані дані критично потрібні для формування ефективної політики держави, спрямованої на подолання бідності, підвищення рівня життя та посилення соціального захисту населення.

Для зручності респондентів передбачено три способи проходження опитування:

надати інформацію фахівцю особисто під час візиту;

відповісти на запитання телефоном у заздалегідь узгоджений час;

самостійно заповнити електронну анкету на офіційному сайті Держстатистики.

Про що запитають в анкеті та чи безпечно надавати дані

Перелік запитань охоплює різні сфери життєдіяльності родини. Зокрема, в анкетах містяться питання щодо:

статі, дати народження та сімейного стану;

країни народження та громадянства;

зайнятості, досвіду роботи та освіти;

стану здоров’я та якості життя членів домогосподарства;

характеристик житла;

доходів та матеріального становища;

сільськогосподарської діяльності домогосподарств тощо.

У Держстаті гарантують повну безпеку зібраних відомостей. Інформація є конфіденційною, а за її розголошення працівники органів державної статистики несуть сувору відповідальність згідно із законом.

«Ці дані не можуть вимагатися чи бути переданими правоохоронним, державним органам, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним особам, об’єднанням громадян, посадовим та іншим особам», — повідомили у відомстві.

Усі результати, з якими надалі працюватимуть фахівці-аналітики, публікуються винятково у зведеному, знеособленому вигляді.

