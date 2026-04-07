До українців в Польщі звернулись з важливим попередженням: які дані необхідно оновити

Біженці у Польщі.

Громадянам України, які наразі перебувають у сусідній Польщі, необхідно оновити персональні дані у реєстрі PESEL.

Про це повідомило Посольство України в Польщі

Йдеться насамперед про українців, які мають статус PESEL UKR і перебувають у Польщі, але їхні паспортні дані можуть бути відсутніми або неактуальними в системі.

Оновити дані повинні українці, які мають номер PESEL зі статусом UKR та отримували PESEL:

за паспортом, який втратив чинність або був замінений;

без закордонного паспорта (зокрема, на підставі свідоцтва про народження);

після отримання номера PESEL отримали новий документ, що посвідчує особу (виготовили новий закордонний паспорт);

відбулися зміни в персональних даних, що підлягають внесенню до реєстру PESEL.

У таких випадках громадянам необхідно звернутися до місцевого органу влади: подати чинний закордонний паспорт, актуалізувати дані в реєстрі PESEL, а, за необхідності, здати відбитки пальців.

Оновити інформацію потрібно не пізніше 31 серпня 2026-го. У відомстві наголошують: актуалізація даних у реєстрі PESEL є необхідною для правильного відображення інформації про особу.

«Невідповідність даних у реєстрі PESEL фактичним документам може призвести до втрати підтвердження статусу UKR. Це, своєю чергою, може вплинути на реалізацію прав, пов’язаних із тимчасовим захистом у Польщі», — наголосили у посольстві.

Українці в Польщі можуть отримати новий статус CUKR. Однак для цього необхідно виконати низку обов’язкових умов. Насамперед йдеться про безперервне перебування зі статусом PESEL UKR щонайменше протягом 365 днів.

У польській Познані жінка напала на двох українок, вигукуючи ксенофобські образи. Інцидент стався 4 квітня, нападницю затримали правоохоронці. Її дії кваліфікують як напад і образу за етнічною ознакою. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Польщі через скасування законів про захист українців 39-річна жінка на кріслі колісному змушена жити у будинку для безпритульних, де немає умов для реабілітації. Через нові закони її виселили з хоспісу.