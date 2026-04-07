ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
524
Час на прочитання
2 хв

До українців в Польщі звернулись з важливим попередженням: які дані необхідно оновити

Оновити інформацію потрібно не пізніше 31 серпня 2026-го.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Біженці у Польщі.

Громадянам України, які наразі перебувають у сусідній Польщі, необхідно оновити персональні дані у реєстрі PESEL.

Про це повідомило Посольство України в Польщі

Йдеться насамперед про українців, які мають статус PESEL UKR і перебувають у Польщі, але їхні паспортні дані можуть бути відсутніми або неактуальними в системі.

Оновити дані повинні українці, які мають номер PESEL зі статусом UKR та отримували PESEL:

  • за паспортом, який втратив чинність або був замінений;

  • без закордонного паспорта (зокрема, на підставі свідоцтва про народження);

  • після отримання номера PESEL отримали новий документ, що посвідчує особу (виготовили новий закордонний паспорт);

  • відбулися зміни в персональних даних, що підлягають внесенню до реєстру PESEL.

У таких випадках громадянам необхідно звернутися до місцевого органу влади: подати чинний закордонний паспорт, актуалізувати дані в реєстрі PESEL, а, за необхідності, здати відбитки пальців.

Оновити інформацію потрібно не пізніше 31 серпня 2026-го. У відомстві наголошують: актуалізація даних у реєстрі PESEL є необхідною для правильного відображення інформації про особу.

«Невідповідність даних у реєстрі PESEL фактичним документам може призвести до втрати підтвердження статусу UKR. Це, своєю чергою, може вплинути на реалізацію прав, пов’язаних із тимчасовим захистом у Польщі», — наголосили у посольстві.

Українці в Польщі — останні новини

Українці в Польщі можуть отримати новий статус CUKR. Однак для цього необхідно виконати низку обов’язкових умов. Насамперед йдеться про безперервне перебування зі статусом PESEL UKR щонайменше протягом 365 днів.

У польській Познані жінка напала на двох українок, вигукуючи ксенофобські образи. Інцидент стався 4 квітня, нападницю затримали правоохоронці. Її дії кваліфікують як напад і образу за етнічною ознакою. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Польщі через скасування законів про захист українців 39-річна жінка на кріслі колісному змушена жити у будинку для безпритульних, де немає умов для реабілітації. Через нові закони її виселили з хоспісу.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie