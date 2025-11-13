На Україну насувається найсильніше похолодання за 70 років: синоптик про погодні сюрпризи

Білка. / © Unsplash

В Україні у третій декаді листопада може бути сильне похолодання. Одна з численних моделей прогнозування показує, що це воно може стати четвертим за силою за останні 70 років.

Про це розповів синоптик Віталій Постригань.

Втім, наголошує синоптик, до таких прогнозів потрібно ставитися виважено, адже вони занадто довгострокові.

Проте, прогнози погоди із найвищою справджуваністю - на одну-три доби. Надалі з кожним днем точність прогнозу знижується. Такі реальні справи. Це не особливість наших синоптичних карт чи розрахунків, в Німеччині і Бельгії такі ж процедури”, - наголосив синоптик.

За словами Постриганя, до кінця цього тижня на погоду впливатиме антициклон з Європи, а тому “шлях холоду до наших широт перекритий”.

“Про встановлення снігового покриву говорити передчасно, але зима попереду”, - додав він.

Зауважимо, синоптик наголосив на тому, що за останні 20 років зими в Європі скоротилися в середньому на 24 дні – це показує аналітика супутників Copernicus. З його слів, у нашому регіоні холодний сезон також став теплішим та коротшим порівняно з серединою і навіть кінцем минулого століття. Підвищення середньосезонної температури холодного періоду на 1,4 градуса не проходить безслідно, пояснив експерт.

"Лише за останні 15 років висота снігового покриву у нашій місцевості зменшилася майже у півтора раза. Дата появи першого снігу змістилася з другої половини листопада на третю декаду жовтня", - наголосив Віталій Постригань.

Однак попри відсутність значного та тривалого залягання снігу, кількість та інтенсивність аномалій холодного періоду суттєво збільшилася. Окрім того, відбуваються різкі коливання температури: дощ переходить у сніг, а відлига — у підмерзання та ожеледицю. Окрім того, за словами синоптика, частішають пізні весняні снігопади у березні та навіть квітні.

Нагадаємо, раніше Наталія Птуха розповіла, чи буде цього року в Україні найхолодніша зима. З її слів, наразі достеменно сказати не можна. Прогнози на тривалі періоди — умовні. Натомість достовірним вважається прогноз лише на найближчі п’ять діб, а на два-три тижні — орієнтовні тенденції.