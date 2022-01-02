До України насуваються снігопади, хуртовини та сильний вітер: прогноз погоди на 3 січня

До України насуваються снігопади, хуртовини та сильний вітер: прогноз погоди на 3 січня

Удень сніг перейде в дощ.

Найближчої ночі, 3 січня, в Україні погіршаться погодні умови. У північних, центральних та східних областях ітиме мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У південних та західних областях місцями невеликі опади.

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Температура вночі 1-6 градусів морозу, у східній частині 9-14 градусів морозу, у західних областях 0-5 градусів тепла.

Удень у більшості областей невеликий дощ. Температура 3-8 градусів тепла, на Прикарпатті 10-12 градусів тепла.

Очікуються пориви західного вітру, 15-20 м/с.

У Київській області 3 січня буде хмарно. Вночі мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Температура 2-4 градуси морозу. Вдень невеликий дощ, температура 5-7 градусів тепла. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 3 січня 2022 року / Укргідрометцентр

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