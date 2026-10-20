До Україну йде антициклон: синоптики розповіли, де очікується потепління до +21 та чи будуть дощі

Осінь / © pexels.com

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До України йде антициклон «Gerhard», який витіснить сіру сирість та принесе сонячну і по-вересневому теплу погоду з температурою до +21 градуса.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що «епізод сірої туманної сирості завершився». За його словами, синоптична ситуація перебудовується

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«Останній із серії південних циклонів втрачає активність і домінантом у формуванні погоди нашого регіону на тривалий час стає антициклон «Gerhard». Він забезпечить погожу, по-вересневому теплу погоду, приємним бонусом стане більше сонячних годин», — повідомляє синоптик.

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У вівторок, 20 жовтня, атмосферні фронти з півдня зумовлять на Правобережжі та півдні країни дощі. Водночас погода в цей день буде доволі теплою: очікується від +14 до +19 градусів тепла.

Постригань зазначає, що до кінця цього тижня надходження арктичного холоду до України буде перекрито. Вітрові потоки й надалі транспортуватимуть теплі повітряні маси, які надходитимуть із Балканського півострова та Середземномор’я.

Суттєвих опадів у цей період не передбачається. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +12 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до +13…+18 градусів вище нуля.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 20 жовтня хмарну погоду із проясненнями.

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«На Правобережжі, в Херсонській області та Криму помірні, у південно-західній частині країни місцями значні дощі, на решті території без опадів», — повідомляють синоптики.

Вночі та вранці в Карпатах та на сході країни місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме східний, південно-східний, та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля, на Закарпатті та півдні країни буде дещо тепліше — там очікується до +21 градуса тепла.

Погода в Україні 20 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода 20 жовтня у великих містах України.

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