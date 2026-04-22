До України дістався новий небезпечний штам коронавірусу: які симптоми

Новий субваріант COVID-19 «Цикада», який наприкінці 2024 року почав поширюватися світом, уже дістався України.

В Україні вперше зафіксували випадок нового субваріанту коронавірусу «Цикада». Його виявили фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України під час проведення секвенування.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Йдеться про новий субваріант коронавірусу, який належить до лінії Омікрон. Його вперше в світі зафіксували наприкінці 2024 року. Відтоді його поширення підтвердили вже у 23 країнах. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, наразі цей штам не демонструє ознак підвищеного епідемічного ризику та не вважається таким, що може спровокувати нову масштабну хвилю захворюваності.

Випадок зараження новим штамом в Україні виявили під час секвенування — спеціального лабораторного дослідження, яке дає змогу генетично розшифрувати вірус і визначити мутації в його геномі.

«Виявлення такого субваріанту підтверджує спроможність національної системи громадського здоров’я своєчасно ідентифікувати нові варіанти вірусу», — йдеться в повідомленні.

Симптоматика «Цикади» загалом збігається з проявами інших варіантів COVID-19. У хворих можуть спостерігатися нежить, гарячка, кашель, головний біль, слабкість, втрата нюху або смаку. Також іноді фіксують подразнення очей чи висипи на шкірі.

У МОЗ наголошують: вакцинація й надалі залишається найдієвішим способом уникнути тяжкого перебігу хвороби та небезпечних ускладнень. У разі появи симптомів українцям рекомендують не зволікати та звертатися до лікаря.

Що відомо про штам коронавірусу «Цикада» / © Міністерство охорони здоров'я України

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, чим небезпечний новий штам ковіду «Цикада» та чому він полює на дітей.

