До України можуть повернутися 2 мільйони людей: що планує держава

Українці (ілюстративне фото) / © ТСН

Щоб повернути українців з-за кордону, держава планує розвивати громади, а не просто надавати допомогу окремим людям. За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, після війни додому можуть приїхати близько 2 мільйонів громадян.

Про це він розповів під час обговорення проєкту «Нова країна», передає Урядовий портал.

Основним викликом для держави є здатність територіальних громад забезпечити нових мешканців необхідними умовами для життя. Міністр наголосив, що повернення людей залежатиме від порівняння якості життя в Європі та Україні, що включає безпеку, працевлаштування, медицину й житло.

«Після завершення активних бойових дій до України планують повернутися близько 2 млн людей. Наші громади мають бути спроможні прийняти таку кількість нових мешканців, які потребуватимуть доступу до відповідних соціальних послуг та інфраструктури. Саме тому важливо зосередитися не на індивідуальній допомозі тим, хто повертається, а на підтримці громад», — зазначив Денис Улютін.

Повідомляється, що для допомоги українцям за кордоном Україна відкриває мережу «Центрів єдності». Перший такий центр уже працює в Берліні. Там фахівці консультують щодо життя в Німеччині, а також розповідають про виплати та можливості для повернення додому.

Також зазначається, що уряд планує масштабувати цей досвід на інші країни, де перебуває найбільша кількість українських біженців. За словами очільника Міністерства соціальної політики, найближчим часом нові «Центри єдності» планують відкрити у Чехії та Швеції. Вони працюватимуть разом із місцевою владою та українськими консульствами. Там допомагатимуть підготувати документи та отримати соціальну підтримку.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, у ЄС планують переглянути правила для українців із тимчасовим захистом. Йдеться про чіткіші умови перебування та можливе посилення контролю за їх дотриманням.

Окрім цього, громадянам України, які наразі перебувають у сусідній Польщі, необхідно оновити персональні дані в реєстрі PESEL. Українці, які цього не зроблять, можуть втратити права, пов’язані з тимчасовим захистом у країні.

До слова, від 10 квітня на кордонах 29 європейських країн працює цифрова система в’їзду-виїзду (Entry/Exit System — EES).