До України нарешті йде потепління, але синоптики попередили про "сюрпризи": коли зіпсується погода
Атмосфера нарешті перелаштовується на літній лад, витісняючи арктичний холод на схід.
Потужний антициклон принесе до України довгоочікуване потепління. Попри плюсову температуру цими вихідними, синоптики попереджають про нічні заморозки.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними в Україні буде тепло. У суботу, 2 травня, денна температура повітря становитиме від +9 до +13 градусів тепла, у західних областях очікується від +12 до +16 градусів тепла.
У неділю, 3 травня, ще потеплішає: вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів тепла, на заході стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +22 градусів.
Як зазначає синопткиня, антициклон забезпечить суху, переважно сонячну погоду в Україні всі вихідні. Невеликі дощі можливі лише у суботу у Чернівецькій, Херсонській області та в Криму.
«На тижні в Україні ще потеплішає, до +17+24 градусів, але наступними вихідними температура повітря знову дещо знизиться», — прогнозує Діденко.
Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що за даними синоптичних карт, атмосфера нарешті почала перелаштовуватися на літній лад. Арктичний холод поступово відступає на схід, звільняючи простір для потужного антициклону «Winfried», який принесе в Україну сухі тропічні маси прямо з Північної Африки.
За словами синоптика, найближчі вихідні обіцяють стати справжнім погодним подарунком завдяки впливу зони високого атмосферного тиску. По всій території очікується суха та сонячна погода з цілком комфортними денними показниками в межах 12–17 градусів тепла. Проте синоптик застерігає, що попри денне прогрівання, у нічні години все ще зберігатиметься небезпека заморозків від 0 до -3 градусів морозу.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що в Україні 2 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. День пройде переважно без опадів, проте на півдні країни вдень можливі невеликі дощі. Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Проте вночі очікуються заморозки від 0 до -3 градусів морозу, у південній частині країні температура повітря становитиме від +1 до +6 градусів тепла. Температура вдень коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів тепла, на крайньому заході країни очікується до +18 градусів вище нуля.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у травні.
