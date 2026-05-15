До України нарешті йде потепління, але з новим “сюрпризом”: синоптики попереджають про аномальну погоду
В Україні прогнозують різку зміну погоди та стрімке підвищення температури вже з початком нового тижня.
З початком наступного тижня до України стане значно тепліше, проте найближчими днями погода ще демонструватиме температурні контрасти.
В Україні найближчими днями суттєво потепліє, зокрема температура повітря стрімко почне підійматися від понеділка в усіх областях країни. Проте синоптики попереджають — що потепління буде нерівномірним. Найспекотніше буде на Лівобережжі, де повітря прогріється до 28–31 градусів вище нуля.
Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко прогнозує 15 травня в Україні від +18 до +20 градусів тепла. Як зазначає Діденко, найтепліше буде в західних областях, де повітря прогріється до +20…+24 градусів тепла.
У Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях завтра ще затримається прохолодна погода — там стовпчики термометрів не піднімуться вище +16…+19 градусів тепла.
«Дощі пройдуть у східних областях, подекуди на заході та на півночі, окремі дощики можливі у центрі, хоча й не без сонечка. На півдні України — переважно сухо та сонячно», — прогнозує Діденко.
Водночас синоптикиня зазначає, що на вихідних хороша синоптична тенденція пошириться на всю країну. Протягом суботи та неділі в Україні пануватиме комфортна й тепла погода — повітря прогріється в межах від +20 до +24 градусів вище нуля.
Окрім того, 15 травня погоду в Україні 15 травня визначатиме поле зниженого тиску, повідомляють в Українському гідрометцентрі.
На сході, північному сході, а також на Закарпатті та Прикарпатті погода буде мінливою. Переважно вдень тут очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території України утримається суха погода.
Вітер дутиме західний, в західних областях південний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла вище нуля. Вдень повітря прогріється до +17…+22 градусів вище нуля. На північному сході країни та в Карпатах буде дещо прохолодніше — очікується від +14 до +19 градусів вище нуля.
