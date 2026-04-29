- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 622
- Час на прочитання
- 1 хв
До України нарешті йде тепло: синоптикиня назвала дату різкої зміни погоди
Завершення квітня в Україні принесе дощі та холодне повітря, проте травень почнеться з приємних змін. У деяких регіонах температура підніметься до +20 градусів.
В Україні вже найближчими днями почне теплішати, а нічні заморозки поступово відступатимуть. Втім завершальний день квітня ще буде прохолодним і місцями дощовим.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
У середу, 30 квітня, вночі в Україні ще зберігатиметься ймовірність заморозків. Удень температура повітря становитиме +8…+11 градусів, а на континентальній частині півдня — +10…+13 градусів.
Дощі очікуються у північних областях, на північному сході та в центральній частині країни. Водночас на заході, півдні та південному сході істотних опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний, помірний або невеликим.
За словами Діденко, 1 травня стане перехідним днем від холоду до теплішої погоди. А вже 2–3 травня в Україні почне відчутно теплішати: вдень стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16 градусів, а у Волинській та Рівненській областях у неділю температура може піднятися до +17…+20 градусів.
На вихідних, 2–3 травня, опади малоймовірні. За попередніми прогнозами, наступного тижня потепління в Україні лише посилиться.
Погода в Києві
У Києві 30 квітня, за прогнозами, пройде невеликий дощ. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +1…+3 градусів, удень — +8…+10 градусів.
Нагадаємо, за словами синоптиків, цьогорічний квітень претендує на статус одного з найсуворіших за останні 30 років через тривалі періоди холоду та снігові аномалії.