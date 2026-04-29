До України нарешті йде тепло: синоптикиня назвала дату різкої зміни погоди

Завершення квітня в Україні принесе дощі та холодне повітря, проте травень почнеться з приємних змін. У деяких регіонах температура підніметься до +20 градусів.

Софія Бригадир
Погода в Україні / © pexels.com

В Україні вже найближчими днями почне теплішати, а нічні заморозки поступово відступатимуть. Втім завершальний день квітня ще буде прохолодним і місцями дощовим.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

У середу, 30 квітня, вночі в Україні ще зберігатиметься ймовірність заморозків. Удень температура повітря становитиме +8…+11 градусів, а на континентальній частині півдня — +10…+13 градусів.

Дощі очікуються у північних областях, на північному сході та в центральній частині країни. Водночас на заході, півдні та південному сході істотних опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний, помірний або невеликим.

За словами Діденко, 1 травня стане перехідним днем від холоду до теплішої погоди. А вже 2–3 травня в Україні почне відчутно теплішати: вдень стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16 градусів, а у Волинській та Рівненській областях у неділю температура може піднятися до +17…+20 градусів.

На вихідних, 2–3 травня, опади малоймовірні. За попередніми прогнозами, наступного тижня потепління в Україні лише посилиться.

Погода в Києві

У Києві 30 квітня, за прогнозами, пройде невеликий дощ. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +1…+3 градусів, удень — +8…+10 градусів.

Нагадаємо, за словами синоптиків, цьогорічний квітень претендує на статус одного з найсуворіших за останні 30 років через тривалі періоди холоду та снігові аномалії.

