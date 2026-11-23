Сніг і різке похолодання: Україну накриє хвиля морозів / © ТСН

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До України наприкінці листопада суне суттєве похолодання. Найближчими днями в частині областей пройде сніг та мокрий сніг, а на вихідних температура повітря вночі місцями опуститься до -16 градусів.

Яким буде прогноз погоди до кінця цього тижня, 24-29 листопада, розповів синоптик Ігор Кібальчич на порталі «Метеопрог».

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Якою буде погода в Україні завтра, 24 листопада

За словами синоптика, завтра, 24 листопада, на більшій частині території України, за винятком південних областей, очікується невеликий сніг та мокрий сніг. На заході й північному сході місцями можливі помірні опади.

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Температура повітря вночі становитиме від -4 до +1 градуса, вдень — від -1 до +4 градусів.

Прогноз погоди на 25 і 26 листопада

У середу, 25 листопада, вночі в окремих регіонах Кібальчич прогнозує невеликий сніг або мокрий сніг. Вдень істотних опадів не очікується.

За словами синоптика, температура вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів, вдень — від -2 до +3 градусів. У Карпатах буде значно холодніше: вночі до -11 градусів морозу, вдень — від -1 градуса морозу до -6 градусів морозу.

У четвер, 26 листопада, більшість областей накриє малохмарна погода без опадів, каже синоптик. Лише вночі на півночі Лівобережжя місцями можливий невеликий сніг.

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Температура вночі становитиме -2…-7 градусів, у Карпатах та на Прикарпатті — до -11 градусів. Вдень повітря прогріється до -2…+3 градусів. Найтепліше буде в Криму та Одеській області — до +8 градусів.

Дощі, мокрий сніг і морози: погода 27–29 листопада

У п’ятницю, 27 листопада, дощ та мокрий сніг Кібальчич прогнозує у південно-західних областях і Криму. На решті території України збережеться суха погода.

Температура вночі становитиме -3…-8 градусів, вдень — -3…+2 градуси. У південних областях буде тепліше: вночі +1…+6 градусів, вдень — до +8 градусів.

Синоптик попередив, що у суботу, 28 листопада, на погоду в Україні впливатиме виступ Скандинавського антициклону, який принесе холод без опадів.

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Уночі температура опуститься до -6…-11 градусів морозу, удень — до 0…-5 градусів морозу. У південних областях буде дещо тепліше: вночі від -4 до +1 градуса, вдень — від -2 до +3 градусів.

У неділю, 29 листопада, холодна погода без опадів збережеться по всій країні. Вночі стовпчики термометрів покажуть -6…-11 градусів. Синоптик попереджає, що в західних областях місцями мороз посилиться до -13 градусів. У Карпатах температура може опуститися аж до -16 градусів °С.

Удень очікується від -4 до +1 градуса. Водночас у Карпатах буде морозно навіть у світлу пору доби — -4…-9 °С.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада Україну засипає першим снігом. Ми писали, у яких містах уже панує справжня зима.

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