Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 17 листопада / © pexels.com

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У вівторок, 17 листопада, погоду в Україні формуватимуть вологі атмосферні фронти, які принесуть дощі, подекуди з мокрим снігом, та тумани, а вже наприкінці тижня синоптики прогнозують відчутне похолодання через вторгнення арктичного повітря.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у вівторок, 17 листопада, помірні дощі вночі розпочнуться на заході, а вдень охоплять більшість областей України. На півночі дощ подекуди переходитиме у мокрий сніг, і лише крайній схід залишиться без суттєвих опадів.

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У західних регіонах місцями прогнозують туман, а вітер по країні буде південним, зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура повітря становитиме +2…+7 тепла, на Лівобережжі — від -3 морозу до +2 тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8 тепла, а на півдні та Прикарпатті повітря прогріється до +7…+12.

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Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає, що найближчими днями в Україні пануватиме нестійка, волога та нетипово тепла погода. Із 17 по 20 листопада погодні умови формуватимуть атмосферні фронти атлантичних циклонів, які принесуть суцільну хмарність, регулярні дощі та локальні тумани.

Попри те, що температурний фон перевищуватиме кліматичну норму на 5–6 градусів — очікується +2…+7 тепла вночі та +7…+12 вдень — синоптик зауважує, що відчуття «комфортного тепла очікувати не варто».

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

«Посилений вітер у поєднанні з підвищеною вологістю повітря створюватиме відчуття більшої прохолоди. Тож за температурою це буде радше жовтень, а за відчуттями — цілком листопадова погода», — повідомляє Постригань.

Синоптик зауважує, що прогностичні моделі вказують на наближення арктичного холоду. Відчутне зниження температури, ймовірно, прийде вже на вихідних, 21–22 листопада, тоді як нинішній робочий тиждень пройде під знаком вологої та нетипово теплої погоди.

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За даними Українського гідрометцентру, 14 листопада українцям слід очікувати хмарної погоди із короткочасними проясненнями. Вночі на Правобережжі, а вдень по Україні будуть дощі.

Вітер дутиме південно-східний, в західних областях південно-західний, та зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень становитиме від +2 до +7 градусів тепла. Вночі у східних, Сумській, Полтавській області та в Карпатах очікується до -5 градусів морозу, вдень на південному заході країни та в Криму буде від +8 до +13 градусів тепла.

Погода в Україні 17 листопада / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 17 листопада.

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