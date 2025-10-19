ТСН у соціальних мережах

До України повернеться тепло: коли і де вдарить +20

Починаючи від 20 жовтня погода в Україні різко зміниться — потепління повернеться.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Синоптики обіцяють потепління

Синоптики обіцяють потепління / © Pixabay

Після періоду дощів та заморозків в Україні прогнозується незначне підвищення температури. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме.

Про це повідомила синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха, пише День.LIVE.

«Денні максимуми хоч і знизяться в неділю і становитимуть плюс 4, плюс 10, але все одно будуть плюсовими. А по південному сходу навіть трошечки вищі значення, до плюс 13 буде прогріватися приземний шар повітря. В понеділок вже цей циклон відходитиме у східному напрямку і вночі над західними областями вже будуть прояснення», — сказала вона.

За її даними, вже починаючи від 22 жовтня, дещо зміняться повітряні потоки, вже буде не північна складова переважати, а додасться південна, тобто з південних широт буде надходити повітря і трошки підвищаться показники.

«І починаючи там від 23 числа вже значення температури вночі будуть плюс 3, плюс 10, а денні максимуми в межах 9-15 градусів. А ось в південних і подекуди західних областях стовпчики термометрів подекуди можуть піднятися до плюс 17, плюс 20 градусів, але це також можуть бути дощі, тобто це не повноцінний вплив такого потужного антициклону», — додала вона.

Раніше синоптики повідомили, що сьогодні, 19 жовтня, по всій країні пройдуть дощі, а в західних областях можливий мокрий сніг.

