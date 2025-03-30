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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України повернеться зимова погода: прогноз на наступний тиждень

На всій території України очікуються опади, місцями вони можуть бути значними.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
мокрий сніг

В Україні прогнозують опади, зокрема мокрий сніг / © УНІАН

Наприкінці наступного тижня, 31 березня — 6 квітня, починаючи з північних та західних областей можливе суттєве зниження температури, випадання снігу та встановлення зимового характеру погоди.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на ресурсі «Метеопрог».

За його прогнозом лише у південно-східній половині країни значного зниження температури повітря не передбачається.

Понеділок, 31 березня

У більшості областей України очікується хмарна та нестійка погода з дощами, у східних областях опади можуть бути значні. Пройдуть дощі, у східних областях вдень місцями значні. Лише у південно-західних областях без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі південно-східний, 3 — 8 м/с.

Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +7…+12 °С, у південних та центральних областях +12…+17 °С.

Вівторок, 1 квітня

У північних, західних та місцями центральних областях очікуються невеликі, часом помірні дощі. У південно-східній частині України — без істотних опадів.

Подекуди можливий туман. Вітер на Лівобережжі західний, на Правобережжі північний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень у північних та західних регіонах +7…+12 °С, на решті України +13…+18 °С.

Середа, 2 квітня

Уночі у північних та західних областях, вдень у Приазов’ї та Криму очікуються дощі, в решті регіонів без істотних опадів. У Карпатах помірний, часом сильний мокрий сніг.

Вітер переважно північний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень у північних та західних регіонах +8…+13 °С, на решті України +12…+17 °С.

Четвер, 3 квітня

Дощова погода збережеться у Криму та Приазов’ї, в решті регіонів України опадів не передбачається. Вітер північний / північно-східний, 7 — 12 м/с, на півдні місцями пориви, 15 — 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °С, на півдні місцями до +10 °С; вдень +12…+17 °С.

П’ятниця, 4 квітня

На всій території України очікується малохмарна погода, без опадів.

Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі +1…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

Субота, 5 квітня

Уночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни за винятком Криму та Приазов’я пройдуть дощі, у західних та північних областях із мокрим снігом.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень у західних та північних областях +2…+7 °С, в інших регіонах країни +10…+18 °С, на півдні Одещини до +20 °С.

Неділя, 6 квітня

Очікується нестійка та холодна погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, у західних та північних областях переважно мокрого снігу. Подекуди опади будуть значними.

Вітер південний із переходом на північний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с.

Температура повітря в північних та західних областях вночі -4…+1 °С, вдень -1…+4 °С; у південних та східних регіонах вночі +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що квітень цього року загалом буде теплішим за норму.

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