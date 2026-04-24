Укрaїнa
1882
1 хв

До України повернулася зима: велике місто засипає снігом (відео)

Погода підготувала неприємний сюрприз для жителів Харкова, де посеред весни знову запанувала зима.

Ірина Лаб'як
Сніг у Харкові 24 квітня / © скриншот з відео

До Харкова наприкінці квітня раптово повернулася зима. Так, 24 квітня у місті випав і продовжує сипати сніг. Соцмережі заполонили кадри аномальної погоди.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Харків’яни прокинулися вранці наприкінці квітня і побачили за вікнами повернення зими. Вулиці, дахи будинків, дерева, тротуари та газони були вкриті снігом.

Опади не припинялися і вранці, тож містяни фіксували цю зовсім невесняну погоду на відео, які опублікували в соцмережах.

«Так, 24 квітня. Снігопад. Чи буде в нас узагалі якусь літо? Чи весна хоча б?» — каже на одному з роликів його авторка.

Нагадаємо, 24 квітня погода в Україні буде вітряною з поривами до 15 — 20 м/с, а дощі пройдуть лише на сході. За словами синоптикині Наталки Діденко, температура залишатиметься низькою: вдень +6…+12 градусів. У Києві опадів не очікується, але прогнозують сильний вітер та денну температуру близько +8…+9 градусів без суттєвого потепління найближчим часом.

