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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України повернули 270 полонених: серед звільнених — п’ятеро вцілілих в Оленівці

Серед звільнених — п’ятеро українців, яких вважали загиблими внаслідок російського теракту в Оленівці у липні 2022 року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Більшість звільнених перебували в російському полоні ще від 2022 року

Більшість звільнених перебувала в російському полоні ще від 2022 року / © Володимир Зеленський

Україна та Росія вперше за останні кілька місяців провели обмін військовополоненими. Серед звільнених — п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці у липні 2022 року.

Про це повідомив прем’єр України Сергій Корецький.

«Це наші захисники — воїни ЗСУ, Національної гвардії, зокрема „Азову“, прикордонники та захисники Маріуполя. Більшість перебувала в полоні ще від 2022 року. Також повертаються дев’ятеро цивільних українців. Серед звільнених — п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці у липні 2022 року», — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими у форматі 270 на 270.

«Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни „Азову“, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще від 2022 року», — написав президент України.

Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.

Раніше уповноважений з прав людини повідомляв, що сьогодні також вдалося провести взаємне повернення цивільних. З окупованих Росією територій повернули сімох громадян України.

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