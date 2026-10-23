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До України повернули 270 полонених: серед звільнених — п’ятеро вцілілих в Оленівці
Серед звільнених — п’ятеро українців, яких вважали загиблими внаслідок російського теракту в Оленівці у липні 2022 року.
Україна та Росія вперше за останні кілька місяців провели обмін військовополоненими. Серед звільнених — п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці у липні 2022 року.
Про це повідомив прем’єр України Сергій Корецький.
«Це наші захисники — воїни ЗСУ, Національної гвардії, зокрема „Азову“, прикордонники та захисники Маріуполя. Більшість перебувала в полоні ще від 2022 року. Також повертаються дев’ятеро цивільних українців. Серед звільнених — п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці у липні 2022 року», — зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими у форматі 270 на 270.
«Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни „Азову“, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще від 2022 року», — написав президент України.
Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.
Раніше уповноважений з прав людини повідомляв, що сьогодні також вдалося провести взаємне повернення цивільних. З окупованих Росією територій повернули сімох громадян України.