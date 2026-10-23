Більшість звільнених перебувала в російському полоні ще від 2022 року / © Володимир Зеленський

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Україна та Росія вперше за останні кілька місяців провели обмін військовополоненими. Серед звільнених — п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці у липні 2022 року.

Про це повідомив прем’єр України Сергій Корецький.

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«Це наші захисники — воїни ЗСУ, Національної гвардії, зокрема „Азову“, прикордонники та захисники Маріуполя. Більшість перебувала в полоні ще від 2022 року. Також повертаються дев’ятеро цивільних українців. Серед звільнених — п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці у липні 2022 року», — зазначив він.

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Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими у форматі 270 на 270.

«Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни „Азову“, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще від 2022 року», — написав президент України.

Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.

Раніше уповноважений з прав людини повідомляв, що сьогодні також вдалося провести взаємне повернення цивільних. З окупованих Росією територій повернули сімох громадян України.

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