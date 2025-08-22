До України повернули 65 громадян, яких РФ вивезла до кордону з Грузією

До України повернули 65 громадян / © Ігор Клименко

До України повернули 65 громадян, яких РФ без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги примусово доправила до буферної зони на прикордонному пункті з Грузією.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В операції повернення взяли участь структурні підрозділи системи МВС. За повідомленням очільника МЗС Андрія Сибіги, серед повернених є 10 жінок та 8 важкохворих українців. Всі вони перебували на грузинському пункті пропуску «Даріалі».

Повернення відбулось 21-22 серпня територією Молдови.

«Дякуємо колегам з Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції, Служби безпеки України за командну роботу та співпрацю задля втілення цієї операції. Висловлюємо окрему вдячність офіційним представникам влади Грузії та Молдови за сприяння в організації транзитного маршруту та вирішення логістичних питань», — зазначив міністр.

Нагадаємо, протягом кількох місяців на російсько-грузинському кордоні залишалася проблема утримання громадян України, депортованих із Росії після відбуття покарання у російських тюрмах. Їх не пропускали на територію Грузії, посилаючись на міркування безпеки. Українці розпочали протест.

Протестувальники вимагали прибуття консула України, роз’яснення причин їхнього затримання, надання можливості або покинути територію Грузії, або подати заяву на міжнародний захист, проведення медичного обстеження, а також припинення, за їхніми словами, незаконного утримання.

Повідомлялося, що українці оголосили голодування.

Грузія наразі є єдиним шляхом, яким українські колишні засуджені можуть повернутися додому з окупованих територій чи після депортацій до Росії. Водночас не маючи жодних документів, українські колишні в’язні на тижні чи місяці застрягають на російсько-грузинському кордоні, доки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами. Після цього вони можуть отримати білий паспорт у дипустанові у столиці Грузії і повернутися додому.