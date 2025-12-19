До України повернули ще 1003 тіла загиблих військовослужбовців

В Україну у рамках репатріаційних заходів повернули понад тисячу тіл загиблих / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні, 19 грудня, внаслідок репатріаційних заходів до України повернуто 1003 тіла, які, за твердженням РФ, належать українським військовослужбовцям.

Про це передає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Далі будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

«Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться в повідомленні.

Також Коорштаб подякував за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Раніше у Координаційному штабі пояснювали, що ідентифікація тіл загиблих — складний і тривалий процес. Адже чимало тіл загиблих у вкрай поганому стані, що ускладнює процес ідентифікації. При чому, росіяни не вказують напрямок, звідки були репатрійовані тіла, що ще більше затягує ідентифікацію.

