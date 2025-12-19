ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
1 хв

До України повернули ще 1003 тіла загиблих військовослужбовців

Відбувся черговий етап репатріаційних заходів — в Україну повернули 1003 тіла загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
В Україну у рамках репатріаційних заходів повернули понад тисячу тіл загиблих

В Україну у рамках репатріаційних заходів повернули понад тисячу тіл загиблих / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні, 19 грудня, внаслідок репатріаційних заходів до України повернуто 1003 тіла, які, за твердженням РФ, належать українським військовослужбовцям.

Про це передає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Далі будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

«Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться в повідомленні.

Також Коорштаб подякував за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Раніше у Координаційному штабі пояснювали, що ідентифікація тіл загиблих — складний і тривалий процес. Адже чимало тіл загиблих у вкрай поганому стані, що ускладнює процес ідентифікації. При чому, росіяни не вказують напрямок, звідки були репатрійовані тіла, що ще більше затягує ідентифікацію.

Раніше уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів, як відбуваються репатріації тіл військових, які вважалися зниклими безвісти.

Дата публікації
Кількість переглядів
305
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie