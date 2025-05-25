До України повернули ще 303 військовополонених: деталі заключного етапу (фото)

Обмін полоненими 25 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Сьогодні, 25 травня, відбувся третій, фінальний обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 303 захисників.

Про деталі обміну розповідає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Цього разу серед звільнених воїнів:

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представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО,

Нацгвардії України,

Держприкордонслужби,

Державної спеціальної служби транспорту.

Усі 303 визволених сьогодні оборонців — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Зокрема, додому повертаються 70 оборонців Маріуполя.

За інформацією Коорштабу, триденний обмін «1000 на 1000» став шостим обміном цього року та 65-им від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

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Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також всі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу, запевнили Коорштабі.

Як додав омбудсмен Дмитро Лубінець, серед повернутих — значна кількість оборонців, які потрапили у полон у 2022 році.

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 25 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Зауважимо, що це ще — далеко не всі українські військові, що опинилися в полоні. За попередніми даними, у російські неволі наразі перебуває близько 7 тисяч українських захисників.

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Нагадаємо, що 23 травня між Україною і Росією розпочався обмін полоненими в межах домовленості «1000 на 1000», яку досягли під час переговорів у Стамбулі. На першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.

Вчора, 24 травня, провели другий етап обміну, в результаті якого додому повернули 307 українських захисників.