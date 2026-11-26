Україна повернула тіла полеглих військових / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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До України повернули тіла 25о загиблих, за твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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«На щиті: за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Україна та Російська Федерація (РФ) здійснюють обмін тілами загиблих військовослужбовців. Процедура здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного Комітету Червоного Хреста та є одним з небагатьох дипломатичних каналів між країнами.

Зокрема, 22 жовтня до України повернули тіла 252 загиблих військових.

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