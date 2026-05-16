До України повернули тіла понад 500 полеглих військових

Повернення тіл загиблих українських військових

До України повернули тіла 528 загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Повернення тіл загиблих українських військових / © СБУ

Зазначимо, обмін тілами загиблих військових між Україною і Росією відбувається на постійній основі. Зокрема, Україна 9 квітня повернула на Батьківщину тіла 1000 військових, які передала Росія у межах репатріаційних заходів.

26 лютого в межах репатріаційних заходів до України повернули 1000 тіл імовірних українських військовослужбовців. Як інформували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, далі правоохоронці та експерти мали провести ДНК-аналізи для ідентифікації загиблих і передавання їх рідним.

