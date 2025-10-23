До України повернули тіла ще 1000 загиблих

Невдовзі буде здійснено ідентифікацію тіл

Сьогодні, 23 жовтня, відбулися репатріаційні заходи. До України повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, проведених згідно зі Стамбульськими домовленостями, загалом Україна отримала 6057 тіл. Тепер проводяться експертизи й ідентифікація репатрійованих тіл.

Також 19 серпня до України повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців.