До України повернули тіла ще 1000 загиблих: подробиці

Репатріація загиблих українців / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні, 19 серпня, в рамках репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих українських військовослужбовців.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими та відповідних державних структурах у Telegram.

За даними української сторони, серед репатрійованих тіл є п’ять військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні. Вони раніше входили до списків тяжкопоранених та важкохворих полонених, що мали бути передані під час другого раунду обміну, узгодженого у Стамбулі. Російська сторона, за інформацією української влади, затягувала процес та не виконувала взяті на себе зобов’язання.

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

З числа повернених сьогодні тіл — захисники, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському та Курському напрямках. Українська сторона наголошує на необхідності невідкладного звільнення всіх тяжкопоранених та важкохворих полонених.

Найближчим часом правоохоронні органи спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію тіл. Репатріаційні заходи організовані завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони.

Українська влада наголошує, що робота з повернення тіл та захист прав військовополонених триває, і держава продовжує добиватися повернення всіх громадян, які перебувають у полоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну доставлено ще 1200 тіл загиблих, яких, за даними російської сторони, вважають українськими громадянами, зокрема військовослужбовцями. Репатріація відбулася в межах продовження домовленостей, досягнутих у Стамбулі.