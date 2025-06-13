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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
754
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До України повернули тіла ще 1200 загиблих: фото

Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
репатріація загиблих

Репатріація загиблих українців / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У п’ятницю, 13 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів до України повернули тіла 1200 загиблих.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі», — йдеться у повідомленні.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, 11 червня у рамках проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 загиблих українців.

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Дата публікації
Кількість переглядів
754
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