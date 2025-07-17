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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України повернули тіла тисячі загиблих захисників (фото)

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Повернення тіл загиблих військових.

Повернення тіл загиблих військових. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У четвер, 17 липня, до України повернули тіла 1000 загиблих захисників. Обмін відбувся у межах Стамбульських домовленостей.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

“За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям”, - наголосили в повідомленні.

Зазначається, що слідчі правоохоронних органів та експерти проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Тіла ще 1000 загиблих військовослужбовців повернули до України. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Тіла ще 1000 загиблих військовослужбовців повернули до України. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

До України повернули тіла ще 1000 загиблих у межах Стамбульських домовленостей. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

До України повернули тіла ще 1000 загиблих у межах Стамбульських домовленостей. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко інформував про те, що РФ повертає тіла полеглих захисників України у дедалі гіршому стані. Це пов’язано з тим, що вони не дотримуються необхідних умов для їхнього зберігання, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія передала Україні 20 тіл, які належать російським військовим. Також є найманець з Ізраїля, який воював на боці держави-агресорки, про що свідчать документи.

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