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До України повернули тіла тисячі загиблих захисників (фото)
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
У четвер, 17 липня, до України повернули тіла 1000 загиблих захисників. Обмін відбувся у межах Стамбульських домовленостей.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
“За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям”, - наголосили в повідомленні.
Зазначається, що слідчі правоохоронних органів та експерти проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.
Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко інформував про те, що РФ повертає тіла полеглих захисників України у дедалі гіршому стані. Це пов’язано з тим, що вони не дотримуються необхідних умов для їхнього зберігання, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.
Зауважимо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія передала Україні 20 тіл, які належать російським військовим. Також є найманець з Ізраїля, який воював на боці держави-агресорки, про що свідчать документи.