До України повернули вбивцю з Хмельниччини, який майже десятиріччя переховувався у Польщі

Підозрюваного у смертельній бійці з Хмельницького повернули в Україну / © Генеральна прокуратура України

До України повернули 28-річного хмельничанина, підозрюваного у вбивстві з необережності. Майже дев’ять років він переховувався за кордоном після смертельного конфлікту, що стався у Хмельницькому влітку 2016 року.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

За даними слідства, у серпні 2016 року в одному з місцевих барів між підозрюваним та 23-річним відвідувачем спалахнула суперечка, яка швидко переросла у бійку. Під час сутички чоловік ударив опонента, той упав і вдарився головою об підлогу. Отримані травми виявилися смертельними — після кількох тижнів у комі потерпілий помер.

Після інциденту підозрюваний залишив територію України та тривалий час переховувався за кордоном. Його оголосили у міжнародний розшук через Інтерпол.

У червні 2025 року чоловіка затримали на території Республіки Польща. 16 жовтня його передали українським правоохоронцям у пункті пропуску “Медика–Шегині”.

Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

