ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
1 хв

До України повернули вбивцю з Хмельниччини, який майже десятиріччя переховувався у Польщі

28-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 23-річного відвідувача бару у Хмельницькому в 2016 році, затримали у Польщі та передали українським правоохоронцям.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Підозрюваного у смертельній бійці з Хмельницького повернули в Україну

Підозрюваного у смертельній бійці з Хмельницького повернули в Україну / © Генеральна прокуратура України

До України повернули 28-річного хмельничанина, підозрюваного у вбивстві з необережності. Майже дев’ять років він переховувався за кордоном після смертельного конфлікту, що стався у Хмельницькому влітку 2016 року.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

За даними слідства, у серпні 2016 року в одному з місцевих барів між підозрюваним та 23-річним відвідувачем спалахнула суперечка, яка швидко переросла у бійку. Під час сутички чоловік ударив опонента, той упав і вдарився головою об підлогу. Отримані травми виявилися смертельними — після кількох тижнів у комі потерпілий помер.

Після інциденту підозрюваний залишив територію України та тривалий час переховувався за кордоном. Його оголосили у міжнародний розшук через Інтерпол.

У червні 2025 року чоловіка затримали на території Республіки Польща. 16 жовтня його передали українським правоохоронцям у пункті пропуску “Медика–Шегині”.

Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялось про те, що на Закарпатті жорстоко вбили подружжя у власному будинку.

Дата публікації
Кількість переглядів
290
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie