До України повернулися офіцери, яких РФ роками не віддавала: нові подробиці Великоднього обміну

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Реклама

Напередодні Великодня відбувся черговий обмін полоненими, у межах якого до України повернули 182 громадян. Серед них — військові та цивільні, які перебували в російській неволі з 2022 року.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін провели за дорученням президента за участі Координаційного штабу. Додому повернулися 175 військовослужбовців і 7 цивільних.

Реклама

Особливістю цього обміну стало те, що більшість звільнених утримувалися в полоні понад два роки. Крім того, вдалося визволити 25 офіцерів, яких російська сторона раніше відмовлялася включати до обмінів.

Значна частина звільнених потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Також серед них є військові Національної гвардії, яких захопили під час окупації Чорнобильської АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.

Серед звільнених — представники різних підрозділів Сил оборони: Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, Десантно-штурмових військ, Повітряних сил, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Вік звільнених — від 22 до 63 років.

Реклама

Окремо додому повернулися семеро цивільних українців, які перебували в полоні з 2022 року.

Усім звільненим нададуть медичну допомогу, забезпечать лікуванням, виплатами та програмами реабілітації після тривалого перебування в неволі.

Україна також подякувала міжнародним партнерам, зокрема США та Об’єднаним Арабським Еміратам, за сприяння в організації обміну.

У Координаційному штабі наголосили, що робота з повернення всіх українців із російського полону триває.

Реклама

