До України знову повернулися відключення світла: де і коли не буде електрики 1 жовтня

Відключення світла 1 жовтня / © ТСН

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Свято Покрови 1 жовтня українці зустрінуть з графіками відключень. До України повертаються відключення світла — завтра, 1 жовтня, у деяких регіонах не буде електрики.

Про це передає «Укренерго».

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«У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі — завтра, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання», — попередили в «Укренерго».

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Графіки погодинних відключень для бізнесу

08:00 — 21:00 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Відключення для побутових споживачів

08:00- 11:00 і 16:00 — 21:00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги)

Причина запровадження обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Втім, застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому «Укренерго» закликає споживачів стежити за інформацією. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад і більшість голів ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Сергій Корецький попередив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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Через російські обстріли енергетичної інфраструктури вранці 30 вересня нові відключення світла зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці.

Зокрема, 30 вересня, російська армія завдала удару по генерувальному обладнанню Трипільської ТЕС у Київській області.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про сьогоднішні удари ворога по енергетиці.

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