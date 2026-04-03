Укрaїнa
23k
2 хв

До України повернуться небезпечні заморозки: синоптик назвав дату і попередив аграріїв

Арктичний холод після теплого старту весни небезпечний.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Заморозки в Україні / © pixabay.com

Після значного потепління, яке триватиме до 6 квітня, до України прийде арктичний холод. Заморозки загрожуватимуть теплолюбним сільськогосподарським культурам, із садінням яких не варто поспішати.

Про це попередив директор Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що арктичний холод після такого теплого старту весни небезпечний.

«Від 6 квітня у нашій місцевості заморозки вже вважаються стихійним явищем і, на жаль, традиційно під загрозою квітучі абрикоси», — додав синоптик.

За його прогнозом, у перші квітневі вихідні, 4-5 квітня, у нашому регіоні посилиться антициклон з Європи.

«На нас чекає комфортна, аномально тепла та суха погода. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°. Це вдалий період для робіт на відкритому повітрі», — зазначив Віталій Постригань.

У понеділок, 6 квітня, синоптик прогнозує фінальний сплеск тепла з денними аж +20°.

Коли і звідки прийде похолодання

Однак після 6 квітня, як зазначив Віталій Постригань, європейський антициклон зміститься на Скандинавію, водночас над північними морями активізуються циклони.

«Активний холодний фронт одного з цих вихорів проявиться у нас короткочасними дощами, місцями з грозами. За такої баричної конфігурації сформується меридіональне перенесення, що відкриє шлях арктичному повітрю на територію України», — йдеться в його прогнозі.

У період 7-9 квітня, попереджає синоптик, подекуди до дощів може приєднуватися навіть невеликий мокрий сніг. Температура вночі 2-7° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла.

З посиланням на різні прогностичні моделі Віталій Постригань передбачає, що полярний холод в Україні затримається щонайменше до Великодня.

«Існує висока ймовірність заморозків у повітрі, коли температура знизиться до 0-5°, а вдень лише 3-8° тепла. Середньодобова температура 3-4º, що відповідає кліматичній нормі середини березня», — повідомив він.

Поради для аграріїв

Синоптик порадив аграріям не поспішати із садінням теплолюбних культур.

«Попри те, що квітневі заморозки є звичайним явищем, вони становлять серйозну загрозу для вегетативних рослин. Заморозконебезпечний період зазвичай триває до кінця травня», — попередив Віталій Постригань.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 4 та 5 квітня  в Україні очікується тепла погода із температурою повітря +12…19°С.

