До України повернуться небезпечні заморозки: синоптик назвав дату і попередив аграріїв
Арктичний холод після теплого старту весни небезпечний.
Після значного потепління, яке триватиме до 6 квітня, до України прийде арктичний холод. Заморозки загрожуватимуть теплолюбним сільськогосподарським культурам, із садінням яких не варто поспішати.
Про це попередив директор Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.
Він наголосив, що арктичний холод після такого теплого старту весни небезпечний.
«Від 6 квітня у нашій місцевості заморозки вже вважаються стихійним явищем і, на жаль, традиційно під загрозою квітучі абрикоси», — додав синоптик.
За його прогнозом, у перші квітневі вихідні, 4-5 квітня, у нашому регіоні посилиться антициклон з Європи.
«На нас чекає комфортна, аномально тепла та суха погода. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°. Це вдалий період для робіт на відкритому повітрі», — зазначив Віталій Постригань.
У понеділок, 6 квітня, синоптик прогнозує фінальний сплеск тепла з денними аж +20°.
Коли і звідки прийде похолодання
Однак після 6 квітня, як зазначив Віталій Постригань, європейський антициклон зміститься на Скандинавію, водночас над північними морями активізуються циклони.
«Активний холодний фронт одного з цих вихорів проявиться у нас короткочасними дощами, місцями з грозами. За такої баричної конфігурації сформується меридіональне перенесення, що відкриє шлях арктичному повітрю на територію України», — йдеться в його прогнозі.
У період 7-9 квітня, попереджає синоптик, подекуди до дощів може приєднуватися навіть невеликий мокрий сніг. Температура вночі 2-7° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла.
З посиланням на різні прогностичні моделі Віталій Постригань передбачає, що полярний холод в Україні затримається щонайменше до Великодня.
«Існує висока ймовірність заморозків у повітрі, коли температура знизиться до 0-5°, а вдень лише 3-8° тепла. Середньодобова температура 3-4º, що відповідає кліматичній нормі середини березня», — повідомив він.
Поради для аграріїв
Синоптик порадив аграріям не поспішати із садінням теплолюбних культур.
«Попри те, що квітневі заморозки є звичайним явищем, вони становлять серйозну загрозу для вегетативних рослин. Заморозконебезпечний період зазвичай триває до кінця травня», — попередив Віталій Постригань.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 4 та 5 квітня в Україні очікується тепла погода із температурою повітря +12…19°С.