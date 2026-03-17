До України повернуться сніг і похолодання: синоптики попередили про різку зміну погоди

В Україні очікується тимчасове похолодання / © УНІАН

Реклама

Цього тижня на зміну сонячній і сухій погоді в Україні прийде тимчасове похолодання. У більшості регіонів пройдуть невеликі дощі, а в окремих областях можливий мокрий сніг, спричинений рухом вологих атмосферних потоків.

Детальніше про погоду в Україні найближчими днями — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За словами синоптикині Наталки Діденко, 17 березня в Україні очікується прохолодна погода. Зокрема, в Сумській, Полтавській і Дніпропетровській області вдень буде від 4 до 8 градусів тепла. Найтепліше 17 березня буде в західних областях.

Реклама

«Найтеплішою погода очікується у західних областях, де буде +10…+16°C. На решті території України протягом дня передбачається +8…+11°C. Починають потроху з’являтися дощі — завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях. Проте більшість областей України все ще побуде серед сухого повітря та сонячного неба», — зазначила Діденко.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич наголошує, що впродовж 16–22 березня погоду в Україні визначатимуть малоактивні атмосферні фронти, які принесуть дощі та мокрий сніг. За його словами, від вівторка опади охоплять західні та східні регіони, а до середи хмарність і невеликі дощі поширяться на всю країну.

Як зазначає метеоролог, у другій половині тижня, від 19 до 21 березня, у північних і західних областях очікується похолодання з мокрим снігом, водночас на півдні та на Закарпатті збережеться тепліша погода до +14. Завершиться тиждень переважно без опадів завдяки північному антициклону, водночас нічні температури коливатимуться близько нуля, а вдень повітря прогріється від 7 до 14 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, 17 березня в Україні очікується мінлива хмарність. На сході, вдень і на південному сході країни, Закарпатті та в Карпатах синоптики прогнозують невеликий дощ, на решті території опадів не передбачається.

Реклама

Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень очікується до +10 градусів, на заході та південному заході країни стовпчики термометра показуватимуть до 13 градусів вище нуля, а в північно-східній частині буде прохолодніше — від 2 до 7 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 17 березня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 17 березня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень очікується від +5 до +10 градусів.

За даними порталу Sinoptik, у Києві 17 березня очікується хмарна погода з невеликими проясненнями. Без опадів.

Реклама

Температура повітря коливатиметься від +2 градусів вночі до +9 — вдень.

Прогноз погоди в Києві 17 березня / © скриншот

Погода в Харкові

У Харкові та Харківській області 17 березня буде хмарно з поясненнями. В області очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря на Харківщині вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень — 3 до 8 градусів тепла.

У Харкові 17 березня очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла вночі, вдень — від + 5 до +7 градусів.

Реклама

Погода в Одесі

На 17 березня в Одесі та області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Водночас на Одещині очікується слабкий вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с, хоча безпосередньо вздовж узбережжя переважатиме північний вітер до 11 м/с.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 1 градуса морозу до 6 градусів тепла (в Одесі — близько +4 градусів), а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13.

На автошляхах області видимість буде доброю. Ситуація на морі залишатиметься спокійною: спостерігатиметься легке хвилювання за безпечного рівня води, а її температура становитиме від 5 до 6 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині сонячна суха погода різко зміниться: вже 17–18 березня під впливом баричної улоговини з півдня хмарність збільшиться і пройдуть невеликі дощі. У вівторок, 17 березня, у Дніпрі та області очікується хмарна погода з проясненнями та північно-східний вітер зі швидкістю 7–12 м/с.

Реклама

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла (у Дніпрі — близько +2 градусів), а вдень прогріється від +6 до +11 вище нуля.

Надалі погоду в регіоні визначатиме гребінь північного антициклону, завдяки якому опади припиняться. Температурні показники дещо зростуть: вночі очікується до 6 градусів тепла, а вдень повітря прогріється від +8 до +13 градусів.

Попри тимчасове похолодання на початку тижня та постійний північно-східний вітер, погода загалом відповідатиме типовому березневому характеру.

Прогноз погоди у Дніпропетровській області на тиждень / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 17 березня погоду визначатиме проходження малоактивного холодного атмосферного фронту з заходу. В області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман.

Реклама

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, вдень очікується до +12 градусів.

У Львові очікується хмарна погода з невеликими проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень очікується невеликий дощ, а також жителів регіону попереджають про слабкий туман. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, вдень — до +11.

Погода в Черкасах

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що через північно-східний вітер весняне тепло в регіоні стало помірнішим: вдень температура повітря становить до 12 градусів тепла, а вночі — до 1 градуса морозу. За його словами, цей тиждень буде з невеликим похолоданням і хмарністю.

Від вівторка до четверга під впливом південно-східного циклону денна температура становитиме від 5 до 10 градусів тепла, а вночі очікується до 3 градусів морозу. У східних районах області можливий мокрий сніг. Як зазначає метеоролог, вже у п’ятницю, 20 березня, на зміну прийде північний антициклон: небо проясниться, а повітря прогріється ще на кілька градусів.

Реклама

Погода в Запоріжжі

На Запоріжжі впродовж робочого тижня погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики істотних опадів не передбачають, лише 17 березня очікуються невеликі дощі.

Температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла вночі, вдень очікується до +13 градусів.

Прогноз погоди в Запорізькій області на тиждень / © Укргідрометцентр

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.