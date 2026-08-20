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До України повертаються спека та задуха — прогноз на 21 серпня
Спека повертається, але місцями пройдуть дощі.
Погода в Україні в п’ятницю, 21 серпня, перебуватиме під впливом спеки. Найнижча нічна температура повітря +17 градусів у цей день очікується в Луганській області та в Криму, найвища денна — +35 градусів у Чернівецькій області.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Прогноз погоди на 21 серпня
У західних областях мінлива хмарність, місцями сонячно, без опадів, подекуди невеликий дощ. Середня нічна температура повітря +18 +21 градус, денна +30 +32 градуси.
У північних областях мінлива хмарність, місцями хмарно, невеликий або помірний дощ. Нічна температура повітря +19 +21 градус, денна +27 +30 градусів.
У центральних областях сонячно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +20 +22 градуси, денна +31 +33 градуси.
У південних областях сонячно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +20 +22 градуси, денна +26 +30 градусів.
У східних областях сонячно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +19 +21 градус, денна +28 +32 градуси.
Раніше синоптик Віталій Постригань повідомив, що від 20 серпня спека набиратиме градусів. Головна причина — з південних широт до України знову почне надходити субтропічне повітря.