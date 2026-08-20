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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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198
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До України повертаються спека та задуха — прогноз на 21 серпня

Спека повертається, але місцями пройдуть дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У п'ятницю буде жарко

У п’ятницю буде жарко / © Associated Press

Погода в Україні в п’ятницю, 21 серпня, перебуватиме під впливом спеки. Найнижча нічна температура повітря +17 градусів у цей день очікується в Луганській області та в Криму, найвища денна — +35 градусів у Чернівецькій області.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Прогноз погоди на 21 серпня

  • У західних областях мінлива хмарність, місцями сонячно, без опадів, подекуди невеликий дощ. Середня нічна температура повітря +18 +21 градус, денна +30 +32 градуси.

  • У північних областях мінлива хмарність, місцями хмарно, невеликий або помірний дощ. Нічна температура повітря +19 +21 градус, денна +27 +30 градусів.

  • У центральних областях сонячно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +20 +22 градуси, денна +31 +33 градуси.

  • У південних областях сонячно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +20 +22 градуси, денна +26 +30 градусів.

  • У східних областях сонячно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +19 +21 градус, денна +28 +32 градуси.

Раніше синоптик Віталій Постригань повідомив, що від 20 серпня спека набиратиме градусів. Головна причина — з південних широт до України знову почне надходити субтропічне повітря.

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