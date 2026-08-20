У п’ятницю буде жарко / © Associated Press

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Погода в Україні в п’ятницю, 21 серпня, перебуватиме під впливом спеки. Найнижча нічна температура повітря +17 градусів у цей день очікується в Луганській області та в Криму, найвища денна — +35 градусів у Чернівецькій області.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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Прогноз погоди на 21 серпня

У західних областях мінлива хмарність, місцями сонячно, без опадів, подекуди невеликий дощ. Середня нічна температура повітря +18 +21 градус, денна +30 +32 градуси.

У північних областях мінлива хмарність, місцями хмарно, невеликий або помірний дощ. Нічна температура повітря +19 +21 градус, денна +27 +30 градусів.

У центральних областях сонячно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +20 +22 градуси, денна +31 +33 градуси.

У південних областях сонячно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +20 +22 градуси, денна +26 +30 градусів.

У східних областях сонячно, ясно, без опадів. Нічна температура повітря +19 +21 градус, денна +28 +32 градуси.

Раніше синоптик Віталій Постригань повідомив, що від 20 серпня спека набиратиме градусів. Головна причина — з південних широт до України знову почне надходити субтропічне повітря.

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