До України повертаються сильні заморозки: де і коли значно опуститься температура

Заморозки. / © Associated Press

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До України йде сильне похолодання із заморозками. Вже ввечері 25 квітня через країну пройде холодний фронт. По всій країні очікуються короткочасні дощі з грозами, а також дрібний граду та шквали.

Про це на meteoprog попередив синоптик Ігор Кібальчич.

"Одразу після його проходження до нас надійде аномально холодна повітряна маса з Баренцева моря та Фінляндії на тлі поривчастого північно-західного вітру, швидкість якого місцями сягатиме 15 – 20 м/с", - прогнозує синоптик.

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Він наголошує, що температура почне різко знижуватися. Найхолодніше буде від 26 до 29 квітня включно. Похолодання традиційно розпочнеться із західних та північних областей. Вже 27-28 квітня холодне повітря пошириться на більшу частину країні. Разом з цим повернуться заморозки.

Вночі та зранку 27- 29 квітня мінімальні показники температури передбачаються в межах +1…+6 °С, на поверхні ґрунту у всіх регіонах прогнозуються заморозки до -1…-6 °С. У західних, центральних, північних та східних областях очікуються сильні заморозки у повітрі 0…-5 °С. На півдні також місцями можливі заморозки у повітрі 28 квітня.

Вдень повітря прогріватиметься до +8…+14 °С. На півдні та у західній частині стовпчики термометрів покажуть +15…+21 °С.

“Лише від 30 квітня та перших днів травня поступово почне теплішати, хоча загальний фон температури залишатиметься не надто високим по всій країні”, - наголосив Кібальчич.

Вже 30 квітня вдень очікується поступове підвищення температури до +17…+22 °С у більшості областей.

Як повідомлялося, Україну накрила квітнева спека. Рятувальники гасять масштабні пожежі в екосистемах, які спалахнули, бо люди, попри всі застереження.