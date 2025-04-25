ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1084
Час на прочитання
2 хв

До України повертаються сильні заморозки: де і коли значно опуститься температура

Похолодання триватиме недовго.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Заморозки.

Заморозки. / © Associated Press

До України йде сильне похолодання із заморозками. Вже ввечері 25 квітня через країну пройде холодний фронт. По всій країні очікуються короткочасні дощі з грозами, а також дрібний граду та шквали.

Про це на meteoprog попередив синоптик Ігор Кібальчич.

"Одразу після його проходження до нас надійде аномально холодна повітряна маса з Баренцева моря та Фінляндії на тлі поривчастого північно-західного вітру, швидкість якого місцями сягатиме 15 – 20 м/с", - прогнозує синоптик.

Він наголошує, що температура почне різко знижуватися. Найхолодніше буде від 26 до 29 квітня включно. Похолодання традиційно розпочнеться із західних та північних областей. Вже 27-28 квітня холодне повітря пошириться на більшу частину країні. Разом з цим повернуться заморозки.

Вночі та зранку 27- 29 квітня мінімальні показники температури передбачаються в межах +1…+6 °С, на поверхні ґрунту у всіх регіонах прогнозуються заморозки до -1…-6 °С. У західних, центральних, північних та східних областях очікуються сильні заморозки у повітрі 0…-5 °С. На півдні також місцями можливі заморозки у повітрі 28 квітня.

Вдень повітря прогріватиметься до +8…+14 °С. На півдні та у західній частині стовпчики термометрів покажуть +15…+21 °С.

“Лише від 30 квітня та перших днів травня поступово почне теплішати, хоча загальний фон температури залишатиметься не надто високим по всій країні”, - наголосив Кібальчич.

Вже 30 квітня вдень очікується поступове підвищення температури до +17…+22 °С у більшості областей.

Як повідомлялося, Україну накрила квітнева спека. Рятувальники гасять масштабні пожежі в екосистемах, які спалахнули, бо люди, попри всі застереження.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie