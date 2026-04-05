Укрaїнa
4089
1 хв

До України повертаються заморозки — прогноз погоди на 5 квітня

У деяких регіонах частково знизиться температура повітря через вторгнення холодної повітряної маси з півночі Європи.

Анастасія Павленко
Погода зіпсується / © Pixabay

Сьогодні, 5 квітня, в Україні температурні показники знизяться. Подекуди значення будуть опускатися навіть нижче 0 градусів.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Яка погода в Україні очікується в неділю, 5 квітня

«Мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході та сході країни вночі місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с», — йдеться у повідомленні.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 11-16°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 19°. У Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.

Раніше синоптики повідомили, що наступного тижня очікується зниження температурних показників, яке місцями супроводжуватиметься опадами.

Денні температури теж знизяться і становитимуть від 1 до 8 градусів тепла. Тільки у південних областях показники вночі коливатимуться від 1 до 6 градусів тепла, а вдень — від 7 до 13 градусів тепла.

