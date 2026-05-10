До України повертаються заморозки та нашестя негоди: синоптики попередили про небезпечний удар стихії

Погода в Україні 11 травня

11 травня в Україні очікується нестійка погода з дощами, грозами та температурними коливаннями. У частині областей синоптики прогнозують туман і заморозки, а в більшості регіонів — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні

У понеділок, 11 травня, в Україні очікується мінлива погода з періодичними дощами та локальними грозами, зазначає синоптикиня Наталка Діденко.

Опади найбільш імовірні у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Черкащині та Запоріжжі. На решті території істотних дощів не прогнозують, лише на Закарпатті можливі короткочасні опади.

Температура повітря по країні буде нерівномірною. Найтепліше очікується на заході — від +20 до +24 градусів. Прохолодніше буде у смузі від Сумщини до Дніпропетровщини, де прогнозують +17…+19 градусів. Загалом по Україні стовпчики термометрів показуватимуть +18…+22 градуси.

У Києві 11 травня істотних опадів не передбачається. За прогнозом, у столиці трохи потеплішає — до +18…+19 градусів.

Водночас в Укргідрометцентрі повідомили, що 11 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі помірні дощі прогнозують у південних та центральних областях, а вдень місцями значні опади та грози очікуються на Закарпатті й у Карпатах. Без опадів, за прогнозом синоптиків, буде у більшості західних областей, а також на Житомирщині, Вінниччині та вдень на Київщині.

Вітер переважно північно-західний, у західних областях — південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі на заході, Житомирщині та Вінниччині становитиме +4…+9 градусів, на решті території — +8…+13. Вдень повітря прогріється до +17…+22 градусів.

Попередження про небезпеку 11 травня

Український гідрометеорологічний центр також попередив, що 11 травня в більшості областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятками будуть Крим, Волинська та Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська і Дніпропетровська, Одеська та Миколаївська області.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

В Укргідрометцентрі прогнозують в Києві та області 11 травня хмарну погоду з проясненнями. Вночі очікується дощ, однак удень опадів уже не передбачається. Вітер буде північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +8…+13 градусів, удень — +17…+22. У столиці вночі прогнозують +8…+10 градусів, а вдень повітря прогріється до +18…+20.

Погода у Львові

На Львівщині 11 травня погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску та вплив теплого фронту з південного заходу. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, а в другій половині дня — короткочасні дощі, місцями помірні. Також можливі грози та подекуди град.

Уночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер буде південно-східний, 7–12 м/с, а вдень місцями можливі шквали до 15–20 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +2…+7 градусів. На поверхні ґрунту, а подекуди й у повітрі, прогнозують заморозки 0…-2 градуси. Вдень повітря прогріється до +20…+25.

У Львові вночі очікується +3…+5 градусів, на поверхні ґрунту також можливі заморозки 0…-2. Вдень у місті прогнозують +22…+24 градуси.

На території області та у Львові оголошено 10–11 травня І рівень небезпечності — жовтий.

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, на Одещині 11 травня очікується мінлива хмарність. Уночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень істотних опадів не прогнозують. Уночі та вранці подекуди можливий туман.

Вітер буде північно-західний, удень — південний, 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +6…+11 градусів, удень — +16…+21, місцями до +25.

На автошляхах області вночі та вранці через туман видимість місцями знижуватиметься до 200–500 метрів.

В Одесі також прогнозують мінливу хмарність. Уночі очікується невеликий дощ, удень — без істотних опадів. Вітер — північно-західний, удень південний, 5–10 м/с.

Температура в місті вночі становитиме +9…+11 градусів, удень — +16…+18. Температура морської води біля узбережжя — +13…+14 градусів.

Погода в Харкові

На Харківщині 11 травня очікується хмарна погода. Уночі прогнозують невеликий дощ, удень — дощ. Уночі та вранці можливий слабкий туман, удень місцями — гроза.

Вітер південний, 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +10…+15 градусів, удень — +17…+22.

У Харкові вночі також очікується невеликий дощ, удень — дощ. Уночі та вранці прогнозують слабкий туман. Вітер — південний, 5–10 м/с.

Температура повітря у місті вночі становитиме +12…+14 градусів, удень — +20…+22.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 11 травня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі очікується помірний, місцями значний дощ. Удень пройде короткочасний дощ, подекуди можлива гроза.

Вітер буде південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +9…+14 градусів, удень — +17…+22.

У Дніпрі також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Очікується невеликий дощ, удень місцями можлива гроза.

Вітер — південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря в місті вночі становитиме +11…+13 градусів, удень — +17…+19.

