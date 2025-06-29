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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2203
Час на прочитання
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До України повертається похолодання: як зміниться погода вихідними, 28–29 червня

Вихідними в Україні буде прохолодно. Синоптикиня обіцяє дощі та вітер.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Україну накриють дощі

Україну накриють дощі / © Pixabay

У суботу, 28 червня, дощі з грозою передбачаються у східних областях, на півдні, подекуди в центральній частині та на півночі України.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Після тимчасового вітряного затишшя, коли нарешті погода схожа на літо, найближчими вихідними в Україні знову відновлюється сильний вітер. 27–28 червня пориви північно-західного вітру досягатимуть місцями 15–20 метрів за секунду. В неділю в Україні ймовірні періодичні локальні дощі. Проте й сонця буде багато — мінлива погода», — написала вона.

Температура повітря знову стримана, протягом дня очікується +21…25°С. Трохи вище буде в суботу на півдні та сході, +25…28°С.

«У Києві в суботу та неділю — сильний північно-західний вітер, температура повітря +20…22 градуси. Місцями невеликий дощ чергуватиметься з сонячною погодою», — додала Діденко.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що на Україну насувається спека.

Так, від середини наступного тижня в Україні очікується потепління. Температура +30°C підвищиться у більшості регіонів. На півдні та південному сході стовпчики термометрів можуть піднятися ще більше.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2203
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