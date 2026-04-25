До України повертається "зима": синоптикиня попередила про сніг і нову хвилю холоднечі

У неділю, 26 квітня, в більшості областей України погіршення погодних умов.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 26 квітня

Похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

Південний схід України втримається від опадів і там ще побуде тепла погода.

Погода у Києві 26 квітня

У Києві 26 квітня дощ, можливо, з мокрим снігом ввечері, зниження температури повітря, сильний вітер.

Раніше синоптик повідомив, що вихідними — 25 та 26 квітня — в Україні очікується нестійка та вітряна погода під впливом циклонів та атмосферних фронтів.

За даними «Українського гідрометцентру», від 25 до 27 квітня атмосферні фронти принесуть Україні нові порції холодного повітря. Через це погода буде мінлива, а в більшості областей — заморозки.

У звʼязку з попередженням «Укргідрометцент"р оголосив ІІ рівень небезпеки, помаранчевий — його оголошують при зниженні температури повітря до 0-3° морозу. Зниження температури на поверхні ґрунту до 0-5°С, за цією ж шкалою, — це І рівень небезпеки, жовтий.

Метеорологи застерігають, що заморозки можуть завдати шкоди раннім плодовим деревам. Це може призвести до втрати частини врожаю.