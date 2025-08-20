До України привезуть посмертну маску Симона Петлюри: де вона зберігалась

Симон Петлюра

Посмертна маска і друкарська машинка Симона Петлюри прямують до Києва з Канади. Ці важливі історичні артефакти, що належать провідникові визвольних змагань 1917–1921 років, вже знаходяться в Україні та проходять розмитнення.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос під час круглого столу в «Укрінформі», присвяченого 105-й річниці битви під Варшавою.

«У нас уже перетнув кордон вантаж дуже важливий. Він прямує до Києва з Канади, і в цьому вантажі міститься друкарська машинка, якою користувався Петлюра… І посмертна маска Петлюри з машинкою вже перетнула кордон. Вона буде скоро на митниці. Ми… хочемо зробити разом з нашим Департаментом захисту культурної спадщини хороший історичний проєкт», — сказав Наджос.

Заступник міністра розповів, що ці історичні знахідки були виявлені у Канаді та збережені українською діаспорою. Усього їх налічується близько чотирьох тисяч.

Цей архів, створений емігрантами після втрати Україною державності, містить рідкісні артефакти.

Як розповів заступник міністра, перед відправкою історичних знахідок, до Канади виїжджали українські фахівці, які провели опис і фіксацію.

«Ми плануємо, можливо, вже на початку вересня зробити цю спільну історію публічною», — додав Наджос.

Довідково:

Симон Петлюра — це український державний, військовий і політичний діяч. Він був генеральним секретарем з військових справ у Центральній Раді (1917), головним отаманом військ Української Народної Республіки (УНР) та очільником Директорії УНР у 1919–1920 роках.

У 1926 році Петлюру розстріляли в Парижі. Низка досліджень істориків вказують на те, що до убивства були причетні радянські спецслужби.

Раніше, у Києво-Печерській лаврі представили унікальну шаблю середини XVIII століття. Ця зброя призначалася для бою, а для збереження памʼяті про ключові історичні події.

