До України йде похолодання: очікується зниження температури та грози

Починаючи з понеділка, більшість регіонів України опиняться у тиловій частині холодного атмосферного фронту, що спричинить помірне зниження температури повітря. На заході, півночі, у центральних областях та частково на сході температура коливатиметься в межах +21–27 градусів, при цьому на деяких ділянках сходу можливе підвищення до +29 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

У південних областях 11 серпня очікується спекотна погода з температурою повітря в межах +29…+32 градуси. Опади у вигляді дощів із грозами прогнозуються в нічний та ранковий час на заході, півночі та у центральних областях. Протягом дня дощі малоймовірні, за винятком поодиноких грозових дощів на Лівобережжі.

Вечір 10 серпня принесе грозові дощі у західних регіонах країни. Завтра у більшості областей очікується посилення північно-західного вітру з поривами, які місцями можуть досягати штормових значень. Лише у західних областях вітер залишатиметься слабким або помірним.

У Києві 11 серпня температура знизиться і протягом дня триматиметься в межах +22…+24 градусів. Вночі прогнозують дощ з грозою, а вдень очікується переважно суха та сонячна погода.

Наступний тиждень в Україні буде по-справжньому літнім із теплою і навіть спекотною погодою. За прогнозами, до кінця серпня опадів буде мало або вони зовсім відсутні, а спека триматиметься. Пом’якшення очікується завдяки прохолоднішим ночам.

