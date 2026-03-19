До України приїхали експерти ЄС, щоб перевірити нафтопровід "Дружба"

Фахівці ЄС, які прибули до України для перевірки стану нафтопроводу «Дружба» / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

Реклама

Фахівці Євросоюзу прибули до України для перевірки технічного стану нафтопроводу «Дружба». Його зупинка в січні спричинила напруженість у відносинах з Угорщиною, яка наразі блокує виділення кредитної допомоги ЄС для України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на «Нафтогаз України», а також зазначив у соцмережах очільник компанії Сергій Корецький.

Раніше ЄС виступив з ініціативою направити спеціальну місію для інспекції трубопроводу. Україна погодилася на пропозицію щодо технічної та фінансової підтримки, необхідної для відновлення транспортування нафти пошкодженим маршрутом.

Реклама

«Нафтогаз високо цінує пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги для відновлення інфраструктурних об’єктів насосної станції „Броди“, — написав у соцмережі X ввечері 18 березня Корецький.

Він також оприлюднив світлину з кількома експертами, назвавши їх учасниками «технічної робочої групи».

За словами керівника «Нафтогазу», діяльність цієї групи має допомогти компанії та «Укртранснафті» відновити роботу трубопроводу «відповідно до найвищих європейських інженерних і безпекових стандартів, а також запобігти подальшим терористичним атакам».

Водночас він не уточнив, чи передбачає робота експертів виїзд безпосередньо на пошкоджені ділянки.

Реклама

Раніше Угорщина вже направляла до України власну місію для з’ясування причин зупинки транзиту, однак офіційних результатів цієї перевірки Київ поки не оприлюднював.

Угорщина та Словаччина звинувачують Україну у навмисному затягуванні відновлення постачання з політичних причин.

За інформацією консалтингової компанії ExPro, 2025 року транзит нафти через українську ділянку «Дружби» впав до найнижчого рівня за останні десять років — 9,7 млн т. Із них 4,9 млн т припали на Словаччину, а 4,35 млн т — на Угорщину.

Очікується, що під час саміту ЄС 19 березня лідери союзу чинитимуть тиск на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той припинив блокування кредиту в розмірі 90 млрд євро, який має підтримати Україну у протистоянні російській агресії.

Реклама

Нагадаємо, напередодні стало відомо, шо Україна прийняла пропозицію ЄС щодо фінансування та технічної допомоги для відновлення нафтопроводу «Дружба», пошкодженого російськими атаками. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, європейські експерти готові негайно стати до роботи, щоб забезпечити стабільне енергопостачання Угорщини та Словаччини.

Пошкодження нафтопроводу «Дружба» — що відомо

Нагадаємо, 27 січня під час російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено нафтопровід «Дружба», яким транспортується російська нафта до Угорщини та Словаччини. Після цього транзит нафти зупинили через наслідки удару.

У відповідь уряди Угорщини та Словаччини звинуватили Київ у затягуванні ремонту нафтопроводу та відновлення постачань. Країни оголосили про тимчасове припинення експорту дизельного пального й електроенергії до України. Словаччина та Угорщина також вимагали надати доступ до об’єкта їхнім фахівцям.

Президент Володимир Зеленський відповів на вимоги щодо доступу до «Дружби», наголосивши на взаємоповазі та суверенітеті України. Він порівняв ситуацію з переговорами про зброю: коли партнери відмовляли через брак ракет, Київ вірив на слово і не вимагав перевірок на складах. Президент підкреслив, що нафтопровід пошкоджено саме російськими атаками, про що партнерів неодноразово інформували.

Реклама

Після цього Єврокомісія запропонувала Україні провести інспекцію нафтопроводу «Дружба». Як повідомила 13 березня речниця ЄК Анна-Кайса Ітконен, наразі тривають інтенсивні переговори з українською стороною та зацікавленими державами, а Брюссель очікує на відповідь Києва щодо проведення місії.