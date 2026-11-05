До України прийшла справжня зима: вдарив мороз -6 і замітає снігом

До України йде похолодання / © Pixabay

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Високогір’я Карпат засипало снігом, каміння та трава вкриті памороззю, а через густий туман обсерваторію майже не видно. Сьогодні на вершині хмарно, температура повітря опустилася до -4°C.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

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У зв’язку з погіршенням погодних умов туристів закликають утриматися від походів у високогір’я до стабілізації ситуації.

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«Мороз, сильний вітер та обмежена видимість створюють додаткові небезпеки, ускладнюють пересування гірськими маршрутами й орієнтування на місцевості», — йдеться у повідомленні.

У Карпатах — сніг / © Гірські рятувальники Прикарпаття

На заході України зрання — приморозки. Зокрема, у Луцьку та Хмельницькому було -1.

Погода в Україні найближчим часом

На початку листопада в Україні помітно похолодало, і найближчими днями температура продовжить знижуватися. Однак тривалим холодний період не буде: вже після 10 листопада в більшості областей очікується потепління.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, до кінця поточного тижня переважатиме холодна погода, а вдень температура повітря становитиме лише кілька градусів вище нуля. Найближчими вихідними вночі місцями вже можливі невеликі морози.

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За даними синоптиків, середня місячна температура в листопаді прогнозується у межах 1–7° тепла, що близько до норми.

Якою буде зима в Україні

Останнє оновлення сезонного прогнозу європейської кліматичної служби Copernicus від 10 вересня показує ранній сигнал на відносно м’яку європейську зиму. Температура вище середніх значень прогнозується практично над усією сухопутною частиною Європи. Для більшої частини континенту, за винятком його північних і південних окраїн, модель також схиляється до більшої за середню кількості опадів.

Для України це поки що не прогноз конкретної температури, а загальна сезонна тенденція. Зима може в підсумку виявитися теплішою за кліматичну норму, але це не виключає снігопадів, морозів і різких короткочасних похолодань.

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