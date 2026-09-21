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До України прийшли грози та холоднеча: які регіони накриє негода
Робочий тиждень в Україні почнеться з похолодання та опадів.
Сьогодні, 21 вересня, в Україні очікуються хмарність з проясненнями, дощі, місцями грози та пориви вітру до 20 м/с.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Уночі опади у вигляді дощів очікуються у західних, Вінницькій та Житомирській областях. Вдень дощі — на більшість території країни, за винятком крайнього сходу.
На Закарпатті, а також у більшості південних та центральних областей можливі грози.
Вітер буде південно-західним із переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. У західних областях пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 10-15°C. На півдні країни вночі стовпчик термометра може піднятися до 18°C. Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях — 14-19°C. На решті території країни вдень температура коливатиметься від 21°C до 26°C.
Погода у Києві та області
У Києві — температура вночі +10…+11°, вдень до +17 градусів, сильний дощ очікується ввечері.
На Київщині температура вночі до + 9 градусів, вдень близько 16 градусів тепла, короткочасні опади.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що на зміну сонячному вересневому теплу, до України прямує глибокий атлантичний циклон, який кардинально змінить синоптичну ситуацію в усіх областях.