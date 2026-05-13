До України разом з похолоданням сунуть заморозки: де і коли "зимова" стихія розгуляється найбільше

Погода в Україні різко зміниться 13 травня / © ТСН

До України йде атмосферний фронт, який принесе з собою різке похолодання, затяжні дощі та навіть загрозу нічних заморозків у більшості областей.

У середу, 13 травня, територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт, як наслідок — стане прохолодніше, попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня температура повітря коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, і лише мешканці східних та південно-східних регіонів ще зможуть насолодитися теплом до +24 градусів вище нуля.

Наталка Діденко зазначає, що через активний атмосферний фронт країну накриють дощі. Парасольки знадобляться майже всюди, за винятком західних областей, де вдень суттєвих опадів не очікується, проте дощі ймовірні у Карпатах.

Також синоптикиня попереджає про зміну напрямку вітру: південний потік поступиться місцем північно-західному. Вітер буде переважно помірним, проте варто бути готовими до раптових сильних поривів.

За словами синоптикині, на вихідних в Україні стане тепліше, хоча без короткочасних дощів ці дні все одно не минуть.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозує на території Україні від 13 по 15 травня рясні дощі.

«У ці дні опади охоплять усі регіони України, у центральних та північних областях місцями дощі будуть сильними», — розповів Кібальчич у коментарі для «Telegraf».

Також він попереджає про похолодання та не виключає ймовірність заморозків. Як прогнозує синоптик, вночі 12 та 13 травня температура повітря коливатиметься в межах від +7 до +13 градусів вище нуля, проте західні регіони вже відчують перший подих похолодання.

Поки більшість областей країни вдень насолоджуватимуться майже літніми +20…+26 градусів тепла, на всьому Правобережжі повітря прогріється лише до +13…+18 градусів.

Мешканцям західних областей варто бути особливо обачними у період з 13 по 15 травня. У ці дні місцями можливі слабкі заморозки, коли температура на поверхні ґрунту може впасти до -3 градусів нижче нуля.

За даними Українського гідрометцентру 13 травня нестійку погоду з дощами різної інтенсивності, місцями грозами і шквалами на більшій частині території України зумовлюватиме активний холодний атмосферний фронт, який рухається у східному напрямку.

«Поза його впливом перебуватимуть вже більшість західних областей, а вночі також і східних. За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря. Тиск і вологість зазнаватимуть коливань», — повідомляють метеорологи.

Погода в Україні 13 травня / © Укргідрометцентр

Синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями 13 травня. В Україні, крім більшості західних, а вночі й східних областей, пройдуть помірні дощі. Вітер дутиме північно-західний, на Лівобережжі південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах від +9 до +14 градусів тепла, в західних областях очікується від +4 до +9 градусів тепла. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях повітря прогріється до +18 градусів вище нуля, на решті території очікується від +17 до +22 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про грози та шквали до 15-20 м/с вдень 13 травня у центральних (крім Вінницької) та південних областях. В цих регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попереджають метеорологи.

Синоптики попереджають про грози та шквальний вітер 13 травня / © Укргідрометцентр

