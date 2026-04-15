До України різко повертається тепло: де пригріє до +19°

Кіт. / © Associated Press

У четвер, 16 квітня, в Україні потеплішає, нічні заморозки відступили. Місцями пригріє до 19°, але у деяких регіонах дощитиме.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

«Погоду без опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску. Втім, на західні та північні області впливатиме атмосферний фронт. Місцями там очікується невеликий дощ.

Щодо температурного режиму протягом доби, вночі очікуємо значення температури в межах від 3° до 8° тепла. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть до 14-19° тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 16 квітня. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці 16 квітня у Києві очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не прогнозується. Вдень буде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві вночі прогнозують +6-8°. Вдень температура повітря підніметься до +16-18°. У Київській області вночі буде 3-8°, а вдень 14-19°.

Нагадаємо, начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань заявив, що Україну скують нові заморозки. До країни надходять холодні арктичні повітряні маси. Це спричинить різкі температурні коливання.

Синоптики попереджає, що період нічних заморозків може затягнутися аж до кінця травня, тож аграріям і садівникам радять бути особливо уважними.