До України слідом за спекою суне небезпечний удар стихії: синоптики попередили, де вдарить негода

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні найближчим часом / © pexels.com

Реклама

До України прийшло справжнє весняне тепло, яке найближчими днями тішитиме українців сонячною погодою і високою температурою майже в усіх регіонах. Проте синоптики попереджають, що насолоджуватися спекою варто вже зараз, адже ближче до вихідних країну накриють дощі з грозами.

Детальніше про погоду в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в середу, 6 травня, «літня погода в Україні триватиме».

Реклама

Вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла, лише в південній частині України буде прохолодніше — там очікується від +17 до +21 градуса.

«Дощі в більшості областей України малоймовірні, якісь скажені знижки, тотальний розпродаж вітаміну Д — сонця дуууже багато. Невеликий виняток: локальні дощі пройдуть завтра на Луганщині і аж ввечері в середу можливі в західній частині», — зазначає вона.

У Києві, за прогнозом Діденко, 6 травня буде суха й сонячна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки +26 градусів вище нуля. Водночас вона наголошує, що зміна погоди очікується наприкінці тижня: можливі локальні дощі, грози та зниження температури повітря.

Тим часом начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що арктичне повітря перемістилося далеко на південь, через що на заході Туреччини панує нетипова прохолода з денними показниками лише +5…+7 градусів тепла. Водночас у балтійських країнах стовпчики термометрів підскочили до позначки +23 градуси.

Реклама

За його словами, Черкащина опинилася під впливом трансформованого тропічного тепла, яке рухається до нас із північного заходу. Такий характер погоди, що чітко простежується на синоптичних картах, збережеться в регіоні до завершення робочого тижня.

У цей період ночі будуть доволі комфортними — очікується від +8 до +13 тепла, а вдень сонце прогріватиме повітря до стабільних +22…+26 градусів. Як зазначає метеоролог, зміни можливі лише у вихідні, 9 та 10 травня. На погоду почнуть впливати малоактивні фронти з боку Атлантики, тому подекуди можуть пройти короткочасні грозові дощі.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 6 травня на більшій частині території країни пануватиме суха погода без істотних опадів.

Протягом дня очікується помірний південно-західний вітер, швидкість якого коливатиметься в межах 5–12 метрів на секунду. Температурний режим буде по-справжньому весняним: нічні показники триматимуться на рівні +8…+15 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до середніх позначок +19…+26 вище нуля.

Реклама

Водночас у центральних, північних і західних областях 6 травня стовпчики термометрів місцями можуть досягти позначки +29 градусів вище нуля. Опади в цей період малоймовірні.

Погода в Україні 6 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Київській області та місті Києві сонячну погоду без опадів зумовлюватиме поле підвищеного тиску, а південно-західний вітер принесе приємне тепло з Балкан. Температура по області коливатиметься в межах вночі від +10 до +15 градусів тепла, вдень — від +22 до +27 вище нуля.

Погода 8–9 травня матиме дещо інший характер: атмосферний фронт із заходу спричинить збільшення хмарності, короткочасні дощі, місцями з грозами, нічна температура істотно не зміниться, а денна знизиться до +18…+23.

У столиці 5–7 травня опадів не очікується, 8–9 травня будуть короткочасні дощі. Впродовж п’ятиденки вночі досить рівний хід температури (+13…+15), високі її денні максимуми (+24…+26 градусів тепла) з деяким зниженням 8–9 травня.

Реклама

Наприкінці тижня, 8–9 травня, синоптична ситуація почне змінюватися, повідомляють в Українському гідрометцентрі. Через прихід атмосферного фронту з заходу небо затягне хмарами, а в багатьох регіонах пройдуть короткочасні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Хоча ночі залишаться стабільно теплими, денна температура дещо впаде і коливатиметься в межах +18…+23 градуси вище нуля.

Також синоптики прогнозують 6 травня на Київщині малохмарну погоду, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура по області вночі коливатиметься в межах від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується до +29 вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень — від +27 до +29.

Погода у Львові

На Львівщині 6 травня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив атмосферних фронтів з південного заходу, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

Реклама

Вдень буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, проте вдень місцями можливі короткочасні дощ, гроза, град.

Вночі та вранці буде слабкий туман. Температура повітря по області вночі буде від +8 до +13 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +22 до +27 градусів.

У Львові температурний режим буде контрастним: температура вночі становитиме від +9 до +11 градусів тепла, вдень — +24…+26.

Також синоптики попереджають про пориви південно-західного вітру до 15–20 м/с та грози з градом. У регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Реклама

Синоптики попереджають про шквальний вітер і грози на Львівщині 6 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

У середу, 6 травня, в Одесі та області буде малохмарна погода без опадів з помірним південним вітром.

Нічна температура в регіоні коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +21…+26 тепла.

Водночас на узбережжі та в самому місті через вплив моря буде прохолодніше — близько 16–18 градусів вище нуля. Температура морської води становитиме +11…+12 градусів тепла. Для водіїв ситуація залишається сприятливою: видимість на дорогах області обіцяє бути доброю.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 6 травня буде малохмарна погода, без опадів, повідомляють синоптики. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5–10 м/с.

Реклама

Температура повітря по області коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів тепла вночі та від +20 до +25 тепла — вдень.

По місту Дніпро очікується вночі від +7 до +9 градусів тепла, вдень температура коливатиметься від +22 до +24 градусів вище нуля.

Погода в Харкові

На Харківщині 6 травня синоптики прогнозують малохмарну погоду, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів.

Реклама

У самому Харкові температура повітря вночі становитиме від +9 до +11 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +25 вище нуля

Раніше фахівці розповіли, коли найкращий час для того, щоб садити картоплю в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів