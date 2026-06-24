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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
3 хв

До України суне аномальна спека: які області під загрозою та коли очікувати "удару"

В Укргідрометцентрі попередили про різке підвищення температури, яке почнеться вже за кілька днів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Спека

Спека / © ТСН.ua

Європу накрила аномальна хвиля тепла, яка вже найближчими днями дістанеться й України. У низці європейських країн стовпчики термометрів б’ють історичні рекорди, провокуючи оголошення найвищих рівнів небезпеки. Українцям радять насолоджуватися останніми днями помірного тепла, адже синоптична ситуація кардинально зміниться вже на вихідних.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами синоптикині, зараз над територією Західної та Південно-Західної Європи фіксуються надзвичайно високі показники температури. У Франції та Іспанії повітря прогрілося до аномальних позначок.

«Дійсно, зараз над територією Європи, особливо південно-західною її частиною, це в нас Франція, Іспанія, на сьогоднішній день вже навіть в червоний рівень є подекуди по Великобританії, частково Німеччині. В денні години подекуди досягають і 40 градусів, а подекуди навіть у Франції вчора було і по 42-43 на окремих метеостанціях. І це практично абсолютні рекорди навіть для деяких регіонів цих взагалі за історію спостережень, тому що дійсно це надзвичайно високі показники», — наголосила Птуха.

Вона пояснила, що така критична ситуація викликана поєднанням двох факторів: дією потужного антициклону та глобальними кліматичними змінами.

Скільки ще триватиме комфортна погода в Україні

Наразі українці перебувають у відносно вигідному становищі. Поточний робочий тиждень завершиться без екстремальних температурних стрибків.

«Щодо погоди по території України, наразі, до кінця цього тижня в нас ще досить така помірна літня погода, так вже ми відчуваємо, що температура підвищується, але поки що ще такої виснажливої спеки з такими показниками немає», — заспокоїла представниця Укргідрометцентру.

За офіційними даними, у найближчі ночі температура повітря коливатиметься в межах +12…+18°C. Дещо тепліше буде на півдні країни — там очікується до +22°C. У денні години максимуми становитимуть від +24°C до +29°C. Водночас у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті вже почне припікати сильніше — стовпчики термометрів піднімуться до +32°C.

Коли чекати сильного удару спеки та які регіони під загрозою

Проте синоптична ідилія триватиме недовго. Кардинальна перебудова атмосферних процесів запланована вже на суботу. Антициклон переміститься над Центральною Європою і почне активно диктувати свої умови погоді в Україні.

«До п’ятниці — ще відносно комфортна погода. Але вже з вихідних очікується перебудова синоптичних процесів і надходження більш спекотного повітря. Скажімо так, зараз ми обмежуємося тим, що по західних областях на вихідні і на початку наступного тижня в нас вже температура буде так, сильна спека, це 35 і вище. Оце варто враховувати, тобто перші це зустрічі в західній області на вихідних, надалі ця спека може поширюватися вже і на північні та центральні», — попередила Птуха.

Експертка підкреслила, що хоча показників вище +40°C для України наразі не прогнозують, тенденція є очевидною. Синоптикиня зазначає, що точні цифри на кінець декади будуть уточнюватися, адже детальні прогнози закладаються на 3–5 діб, проте загальний висновок метеорологині однозначний.

«Наступний тиждень буде спекотніший, ніж цей», — резюмували в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, у середу, 24 червня, погода в Україні буде мінливою. У південній частині, а також вночі місцями в Карпатському регіоні та центральних областях очікуються короткочасні дощі, на півдні країни вдень грози, в окремих районах — град і шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Температура вночі +13…+22°, вдень +24…+32°.

До слова, , Європу накрила нова хвиля екстремальної спеки, яка створює критичне навантаження на енергосистеми. Через масове використання кондиціонерів попит на електроенергію різко зріс. Лідером стала Греція, де споживання зросло майже на 40%. У зоні ризику також Іспанія, Італія, Хорватія, Туреччина та Чорногорія. Експерти попереджають про підвищений ризик локальних аварій і короткочасних відключень світла.

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Дата публікації
Кількість переглядів
225
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