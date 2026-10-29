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До України суне арктичне похолодання зі снігом: синоптики назвали точні дати
П’ятниця порадує українців теплою погодою, однак уже з перших днів листопада Чорноморський циклон зумовить в Україні першу хвилю похолодання.
У п’ятницю, 30 жовтня, в Україні утримується хмарна та переважно тепла погода з дощами, проте синоптики попереджають про швидке й відчутне арктичне похолодання з першим мокрим снігом уже на початку листопада.
Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що до кінця жовтня погода суттєво не зміниться: переважно буде хмарно, з невеликими дощами та підвищеним температурним фоном. Вночі очікується від +5 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів тепла.
За словами синоптика, 1 листопада Чорноморський циклон зумовить в Україні першу хвилю похолодання — температура повітря знизиться, а саме: вночі до +3…+5 градусів, вдень очікується до +9…+11 градусів тепла.
«Вітер змінить напрямок на північний, посилюючи відчуття прохолоди», — зазначає Постригань.
Водночас синоптик повідомляє, що на початку нового робочого тижня через блокуючий антициклон над Великою Британією на Черкащину безперешкодно надходитиме арктичне повітря, а середньодобова температура впаде нижче +8 із тенденцією до подальшого зниження.
«Арктичний холод проникне на ще теплі південні моря чим і спровокує утворення активних добре насичених вологою циклонів. Про траєкторію їх руху поки говорити зарано, слідкуємо за розвитком ситуації», — повідомляє метеоролог.
Окрім того, Постригань зазначає, що після 4 листопада можливий «перший епізод передзим’я» з температурою повітря близько 0 та опадами у вигляді снігу, подекуди мокрого.
За даними Українського гідрометцентру 30 жовтня в Україні буде хмарно із проясненнями.
«30 жовтня синоптична ситуація в Україні знову відзначатиметься оригінальністю: в полі високого тиску зі сходу визначальну роль відіграватиме циклонічність з Чорного моря, яка зумовлюватиме захмарене небо і більше дощів, ніж мало би бути за таких порівняно високих значень тиску. Однак, нашу погоду спричинятиме саме циклонічна циркуляція вологого відносно теплого повітря з півдня. Розподіл температури не зазнає відчутних змін», — повідомляють синоптики.
У південній частині будуть помірні дощі. В Карпатах, на Прикарпатті та вдень місцями і в центральних областях пройдуть невеликі опади, на решті території країни синоптики опадів не передбачають.
Вітер дутиме північно-східний, у західних областях буде північно-західний, та дутиме зі швидкістю 5-12 м/с, вночі на сході та південному сході країни місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів тепла, на узбережжі морів буде до +12 градусів тепла. Вдень очікується від +7 до +12 градусів тепла, на півдні та сході країни буде до +15 градусів тепла.
Погода у Києві
На Київщині 30 жовтня буде хмарно із проясненнями та без істотних опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +7 до +12 градусів вище нуля. У Києві вночі очікується близько +6…+8 градусів тепла, вдень буде близько +10.
Погода у Львові
На Львівщині 30 жовтня буде хмарно із проясненнями. Місцями пройдуть невеликі дощі. Водночас синоптики попереджають про ймовірне погіршення видимості в дощі.
Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме +3…+8 градусів тепла, вдень очікується від +8 до +13 градусів тепла.
У Львові температура повітря вночі становитиме від +5 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +12 градусів тепла.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 30 жовтня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів вдень місцями будуть невеликі дощі. У Дніпрі синоптики опадів не передбачають.
Вітер дутиме східний та зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря по області становитиме:
вночі від +4 до +9 градусів тепла;
вдень від +10 до +15 градусів тепла.
У місті Дніпро:
вночі очікується від +6 до +8 градусів тепла;
вдень буде від +12 до +14 градусів тепла.
Погода у Харкові
На Харківщині 30 жовтня буде мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер дутиме східний та зі швидкістю 9-14 м/с, вдень місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі по області становитиме від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла.
У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів тепла.
Погода в Одесі
На Одещині та у місті Одеса 30 жовтня буде хмарно. Місцями пройдуть невеликі дощі.
Вітер дутиме північний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +9 до +14 градусів тепла.
В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +14 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в листопаді.
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