До України суне арктичний холод: коли буде серйозне похолодання
Антициклон принесе до України відчутне похолодання. Такі погодні зміни варто очікувати вже від початку нового тижня.
Антициклон, який формується над Скандинавією разом із тиловою частиною улоговини циклону з північного сходу, створять умови для вторгнення до України арктичного холоду.
Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.
«Від середи, 24 грудня, середньодобова температура знизиться до 3-6º морозу. Найхолоднішими будуть 24-25 грудня з температурами вночі 5-10 морозу, вдень 1-6 морозу. Суттєвих опадів не прогнозується, є шанси лише на незначний сніг, переважно у східній частині області», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що до Різдва очікуються відчутні морози.
Зокрема, 22 грудня в Україні істотних опадів не передбачається, лише подекуди можлива легка мряка. Денна температура у більшості регіонів утримуватиметься близько 0°C, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8°С.