До України суне арктичний холод: коли буде серйозне похолодання

Погода зміниться

Антициклон, який формується над Скандинавією разом із тиловою частиною улоговини циклону з північного сходу, створять умови для вторгнення до України арктичного холоду.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

«Від середи, 24 грудня, середньодобова температура знизиться до 3-6º морозу. Найхолоднішими будуть 24-25 грудня з температурами вночі 5-10 морозу, вдень 1-6 морозу. Суттєвих опадів не прогнозується, є шанси лише на незначний сніг, переважно у східній частині області», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що до Різдва очікуються відчутні морози.

Зокрема, 22 грудня в Україні істотних опадів не передбачається, лише подекуди можлива легка мряка. Денна температура у більшості регіонів утримуватиметься близько 0°C, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8°С.