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До України суне атмосферний фронт: кого зачепить негода 8 липня
Уже 8 липня погода в Україні різко зміниться через холодний атмосферний фронт. Більшість областей накриють дощі та грози, а місцями можливі сильні зливи й пориви вітру до 20 м/с.
Холодний атмосферний фронт уже 8 липня змінить погоду в Україні. В більшості регіонів прогнозують дощі та грози, а місцями негода супроводжуватиметься сильними зливами, градом і шквалистим вітром.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
Опади охоплять майже всю територію країни. Водночас крайній схід України залишиться без дощів, а в другій половині дня суха погода встановиться також у більшості західних областей, за винятком Карпат.
Синоптикиня попередила, що вітер зміниться на західний і місцями посилиться до 15–20 м/с. Через різку зміну погодних умов вона порадила метеозалежним людям уважніше ставитися до свого самопочуття.
Найтепліше буде на півдні, сході та на Дніпропетровщині, де повітря прогріється до +25…+29 градусів. На решті території країни температура вдень становитиме +18…+23 градуси.
Погода в Києві
У столиці 8 липня очікуються дощ, гроза, можливі інтенсивні зливи та сильні пориви вітру до 15–20 м/с. Денна температура в Києві триматиметься на рівні +20…+21 градус.
Нагадаємо, в Києві та Київській області оголосили перший рівень небезпечності (жовтий) через погіршення погодних умов.