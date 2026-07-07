До України суне атмосферний фронт: кого зачепить негода 8 липня

Погода в Україні 8 липня / © ТСН

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Холодний атмосферний фронт уже 8 липня змінить погоду в Україні. В більшості регіонів прогнозують дощі та грози, а місцями негода супроводжуватиметься сильними зливами, градом і шквалистим вітром.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

Опади охоплять майже всю територію країни. Водночас крайній схід України залишиться без дощів, а в другій половині дня суха погода встановиться також у більшості західних областей, за винятком Карпат.

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Синоптикиня попередила, що вітер зміниться на західний і місцями посилиться до 15–20 м/с. Через різку зміну погодних умов вона порадила метеозалежним людям уважніше ставитися до свого самопочуття.

Найтепліше буде на півдні, сході та на Дніпропетровщині, де повітря прогріється до +25…+29 градусів. На решті території країни температура вдень становитиме +18…+23 градуси.

Погода в Києві

У столиці 8 липня очікуються дощ, гроза, можливі інтенсивні зливи та сильні пориви вітру до 15–20 м/с. Денна температура в Києві триматиметься на рівні +20…+21 градус.

Погода 8 липня / Фото: DWD

Нагадаємо, в Києві та Київській області оголосили перший рівень небезпечності (жовтий) через погіршення погодних умов.

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