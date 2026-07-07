ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
384
Час на прочитання
1 хв

До України суне атмосферний фронт: кого зачепить негода 8 липня

Уже 8 липня погода в Україні різко зміниться через холодний атмосферний фронт. Більшість областей накриють дощі та грози, а місцями можливі сильні зливи й пориви вітру до 20 м/с.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Погода в Україні 8 липня

Погода в Україні 8 липня / © ТСН

Холодний атмосферний фронт уже 8 липня змінить погоду в Україні. В більшості регіонів прогнозують дощі та грози, а місцями негода супроводжуватиметься сильними зливами, градом і шквалистим вітром.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

Опади охоплять майже всю територію країни. Водночас крайній схід України залишиться без дощів, а в другій половині дня суха погода встановиться також у більшості західних областей, за винятком Карпат.

Синоптикиня попередила, що вітер зміниться на західний і місцями посилиться до 15–20 м/с. Через різку зміну погодних умов вона порадила метеозалежним людям уважніше ставитися до свого самопочуття.

Найтепліше буде на півдні, сході та на Дніпропетровщині, де повітря прогріється до +25…+29 градусів. На решті території країни температура вдень становитиме +18…+23 градуси.

Погода в Києві

У столиці 8 липня очікуються дощ, гроза, можливі інтенсивні зливи та сильні пориви вітру до 15–20 м/с. Денна температура в Києві триматиметься на рівні +20…+21 градус.

Погода 8 липня / Фото: DWD

Погода 8 липня / Фото: DWD

Нагадаємо, в Києві та Київській області оголосили перший рівень небезпечності (жовтий) через погіршення погодних умов.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
384
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie