До України суне нашестя циклонів: синоптики назвали дати, коли зміниться погода і де піде сніг (мапа)

Прогноз погоди в Україні

Україна опинилася на порозі масштабних погодних змін. Після тривалого періоду посухи та нічних холодів синоптики прогнозують довгоочікуваний прорив тепла. Проте шлях до справжньої весни буде супроводжуватися штормовими поривами вітру, туманами та навіть мокрим снігом у горах.

ТСН.ua розповідає чого очікувати українцям від погоди.

Головна новина кінця березня — різке підвищення температури, яке почнеться вже на початку наступного тижня. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха прогнозує, що справжня весна завітає до нас після 26 березня.

«Відчутне потепління, місцями до +20 градусів, прийде до нас вже з 26 березня. Уночі температура підвищиться до +1 — +8 градусів майже по всій країні. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть +12 — +18 градусів, на півдні місцями до +20 градусів», — зазначила експертка.

До цього часу температурний фон залишатиметься помірним: вдень очікується +8…+14 градусів, а вночі повітря подекуди охолоджуватиметься до -2.

Прогноз по регіонах на 22 березня: дощі та штормовий вітер

Неділя, 22 березня, принесе різну погоду в різні куточки країни. За даними Укргідрометцентру, на більшій частині території очікується мінлива хмарність без опадів, проте центральна частина України відчує подих циклону.

Південь та Одещина: Тут очікується хмарна погода та невеликий дощ. В Одесі вдень повітря прогріється до +11 градусів, а вздовж узбережжя прогнозують значне хвилювання моря та вітер до 17 м/с.

Захід та Львів: На Львівщині день буде без істотних опадів, але з ранковим туманом. Температура вдень підніметься до +13…+15 градусів.

Київ та область: У Києві буде спостерігатись мінлива хмарність, проте без опадів. Вдень очікується до + 12 градусів тепла.

Центр та Черкащина: Метеорологи зазначають, що хмари турецького циклону дещо приховають сонце, але вдень очікується до +10 градусів.

Схід та Харків: У Харкові буде сухо, проте вітряно. Вдень температура триматиметься на рівні +8…+10 градусів.

У горах залишається прохолодно — вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, місцями можливий мокрий сніг.

Погода в Україні / © Укргідрометцентр

Проте, поки українці чекають на тепло, метеорологи б’ють на сполох через дефіцит опадів. Метеоролог Віталій Постригань зазначає, що бездощовий період у деяких районах уже триває до 26 днів. Це дало змогу почати польові роботи раніше, проте природа має свої перепони.

«На сьогодні в окремих районах ще зберігається мерзлий прошарок ґрунту товщиною до 16 см. На більшості площ верхні шари залишаються перезволоженими, а це унеможливлює вихід сільськогосподарської техніки в поля. Водночас середня температура ґрунту на глибині 10 см становить 3-4 градуси, що є оптимальним для сівби ярого ячменю та гороху», — розповів Віталій Постригань.

Також синоптик попередив, що з 24 березня очікується активізація південних циклонів, які можуть зумовити надходження опадів у різних фазах, у тому числі і мокрий сніг.

«А ми пам’ятаємо, що березень у наших широтах такий і нинішні синпроцеси тому сприяють», — наголосив синоптик.

Синоптик Ігор Кібальчич попереджає, що 22 березня, на заході України під впливом антициклону очікується стійка погода без опадів, лише у Карпатах можливий невеликий мокрий сніг. Вночі температура становитиме -3…+2 °С, вдень — +7…+12 °С, у гірських районах — 0…+5 °С.

На півночі країни прогнозують мінливу хмарність без опадів, із вітром 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до +2 °С, удень — від +4 до +9 °С.

У центральних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер буде слабким, а температура вночі становитиме -1…+4 °С, вдень підвищиться до +7…+12 °С.

На півдні переважатиме хмарна погода з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вітер 7–12 м/с. Вночі температура становитиме +2…+7 °С, удень — +7…+12 °С.

На сході України збережеться хмарна погода з проясненнями без опадів. Вітер 7–12 м/с. У нічні години температура знизиться до -1…+4 °С, удень підніметься до +7…+12 °С.